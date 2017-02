Sobre la liquidación de la Empresa Pública de Gandia, IPG, hemos preguntado al PP sobre las propuestas aprobadas en la última Junta General de IPG para liquidar la deuda de dos infraestructuras a las que el consistorio no puede hacer frente. Hablamos de la reversión de los locales de ocio de la playa, a la antigua propietaria de los inmuebles, y de las cocheras de Simancas a la constructora del proyecto.

Tal como les contamos el grupo popular se abstuvo en la votación de este acuerdo. El co-portavoz del PP, Vicent Gregori, justifica este voto por la falta de información y mayor documentación de la propuesta realizada en la junta. No obstante, asegura el popular que si estas medidas finalmente se concretan, el PP no tendrá inconveniente en estudiar con detenimiento las operaciones.

Los populares aseguran que cuando gobernaban en la pasada legislatura consideraron que estos espacios servirían para darles un buen uso en beneficio de la ciudad, aunque ahora reconoce que las circunstancias han cambiado dado que Gandia está sometida a un Plan de Ajuste muy restrictivo por parte del Ministerio de Hacienda.