Ciudadanos pide que quiten el eslogan "Llibertat, igualitat i fraternitat" del Joan Climent

Ciro Palmer dice que el eslogan no se ha consensuado entre todos, por otro lado anuncia que presentará una nueva propuesta urbanística para la ciudad

Eslogan del Centre Joan Climent en el complejo Simancas. Foto: Redacción. El grupo municipal de Ciudadanos Gandia ha solicitado al gobierno que retire de forma inmediata el eslogan “Libertad, Igualdad y Fraternidad" de la República Francesa que preside los ventanales principales de los locales situados en los bajos del Centre Associatiu Joan Climent en Simancas.

La formación naranja rechaza este eslogan porque no ha sido consensuado por todos los partidos políticos de la ciudad, y porque, a su entender, sólo obedece a una determinada ideología, “respetable, dice, pero no única”. Ciudadanos Gandia añade que se trata de unos locales de propiedad municipal, y por tanto de todos los ciudadanos, tengan la ideología que tengan, de ahí que pidan su retirada.

Nueva propuesta urbanística para Gandia El grupo municipal de Ciudadanos Gandia presentará una propuesta al próximo pleno para que se apruebe la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Gandia y “se proceda de inmediato a su puesta en marcha”, según ha señalado su portavoz, Ciro Palmer. Los pasos a seguir para modificar el planeamiento urbanístico de Gandia serían, según Palmer: nombrar a un coordinador y jefe de servicio de Urbanismo y a un equipo técnico de funcionarios para su redacción, la refundición documental, la revisión de los estudios previos ya existentes, el aprovechamiento de propuestas realizadas y abordar un planeamiento estructural.

Según Palmer, la propuesta tiene que ser muy ambiciosa y por eso prevé que no esté acabado en esta legislatura, pero en estos dos años confía en que se aprueben las directrices. Además de ambiciosa, el portavoz de Ciudadanos considera que la propuesta urbanística tiene que ser “seria” y que proyecte un “crecimiento sostenible” de Gandia en lo que se refiere a polígonos industriales, construcción de nuevas viviendas y entorno del futuro tren de la costa, en caso de desarrollarse en los próximos años.







Ciro Palmer, Ciudadanos Gandia



