El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Valencia ha rechazado la medida cautelar demandada por la Sociedad Protectora de Animales de la Safor, SPAMA, que solicitaba a la justicia que paralizara la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de Gandia del contrato de adjudicación del servicio de recogida de animales.

Como les hemos venido contando, SPAMA se ha opuesto desde el primer momento a esta contrata, a la que no optó porque, según señalaron sus representantes, no cumplía los requisitos que demandaba el pliego de condiciones.

El asunto ha llegado a la justicia pero la juez del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Valencia ha desestimado las alegaciones realizadas por la protectora. La magistrada considera que dichas alegaciones no corresponden a un supuesto interés público sino al particular de SPAMA de seguir prestando el servicio que venía desempeñando hasta la convocatoria del concurso público por parte del consistorio gandiense.