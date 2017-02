El PSOE de Gandia busca una solución para Sanxo Llop que contente a políticos y comerciantes

Més Gandia no quiere más centros comerciales y el PP asegura que no se opondrán al proyecto si los socios de gobierno alcanzan un acuerdo

Terrenos de Sanxo Llop junto al centro comercial La Vital. Foto: Google Maps. Reacciones políticas a la información que les adelantaba Radio Gandia SER sobre la posibilidad de que la multinacional Conforama pudiera instalarse en el Polígono Sanxo Llop de Gandia. Tal como ya advertía el coordinador de Urbanismo, el socialista Vicent Mascarell, los socios de gobierno del PSOE, el grupo municipal de Més Gandia no está por la labor de apoyar esta posible solución al desbloqueo del Sector. La concejal responsable de Políticas Económica del Ayuntamiento de Gandia, la nacionalista Alicia Izquierdo, ha declarado a Radio Gandia SER que su grupo, que siempre ha apoyado al comercio tradicional de la ciudad, no aprobará una propuesta que implique la creación de grandes superficies comerciales en el extrarradio de Gandia.



Izquierdo reconoce que la situación de bloqueo de Sanxo Llop es compleja, y desde Més Gandia consideran que la parte frontal del Hospital Francesc de Borja ya tiene una zona comercial que no hay que ampliar con nuevos espacios. La también responsable de Comercio recuerda que si bien el agente urbanizador tiene derecho a reclamar la deuda que mantiene el ayuntamiento, también el consistorio está legitimado a solicitar a los urbanizadores que finalicen el PAI. En cualquier caso, reitera Alicia Izquierdo, Més Gandia no apoyará la propuesta. Desde el grupo municipal del Partido Popular su portavoz, Víctor Soler, afirma que su formación está a favor de la propuesta de Urbanismo, pero el voto está condicionado a que los socios de gobierno se pongan de acuerdo. El PP, dice Soler, sigue defendiendo a los pequeños comerciantes de la ciudad, pero entiende que la situación de los propietarios de Sanxo Llop tiene que solucionarse con alguna medida para solventar lo que ha calificado como “una chapuza” del exalcalde José Manuel Orengo.



Y para completar el posicionamiento político, el coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell, ha manifestado que “a problemas complejos” como el que supone el bloqueo del sector Sanxo Llop, el PSOE de Gandia propone una solución también compleja, que “sea compatible con los intereses del pequeño comercio de la ciudad”. En este sentido, Mascarell, considera que no puede dejarse de lado una propuesta que califica de “magnífica” en todos los sentidos como la de la multinacional francesa, dado que el proyecto podría desplazarse a otros municipios cercanos a Gandia, o a otros que se encuentren a pocos kilómetros de la comarca.

Para ello, el departamento de Urbanismo esta trabajando, dice Mascarell, en rehacer o “reformular” la propuesta de Conforama, para que el proyecto satisfaga al pequeño comercio de Gandia, a sus socios de gobierno y a los partidos de la oposición. Al margen de las valoraciones políticas también son protagonistas de esta noticia los propietarios de los terrenos de Sanxo Llop. Y es que, según ha podido saber Radio Gandia SER, una representación de los propietarios de Sanxo Llop ya se han reunido con la alcaldesa, Diana Morant, y el responsable de Urbanismo, Vicent Mascarell.







