El uso por parte del gobierno de Gandia del lema de la Revolución francesa “Libertad, Igualdad y Fraternidad” para decorar los bajos del Centre Associatiu Joan Climent de Simancas sigue dando que hablar. Recordarán que el portavoz de Ciudadanos Gandia, Ciro Palmer, exigía al ejecutivo local la retirada inmediata de este eslogan “por considerar que sólo obedece a una determinada ideología, respetable pero no única”. Palmer también criticaba el hecho de que el concejal de Participación Ciudadana, Nahuel González, no hubiera consensuado previamente el uso de este lema.

Pues bien, en el ideario político de Ciudadanos, aprobado hace dos semanas, en su IV Asamblea General, la formación naranja se define como un partido político que se enmarca en la tradición constitucional nacida con la Ilustración, la Constitución norteamericana y la Revolución Francesa. En este mismo contexto, Ciudadanos señala que cree en la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia como valores supremos. El propio líder del partido, Albert Rivera, lo expresaba así de contundente. Pese a ello, el portavoz de Ciudadanos Gandia, Ciro Palmer, ha vuelto a señalar a Radio Gandia SER que no se desdice de sus palabras, aunque hoy ha puesto el acento en la falta de consenso sobre el uso de este eslogan y no tanto en el contenido del mismo, cuyos valores dice compartir. Por su parte, el responsable de Participación Ciudadana, el concejal de Més Gandia, Nahuel González, asegura que no entiende la polémica por un lema que es universal y que apoyaría cualquier demócrata. González invita a Ciro Palmer a que proponga otros lemas.