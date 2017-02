Talan 7 cipreses centenarios del cementerio de Almonies para construir nuevos nichos

El grupo municipal Compromís per Almoines lamenta que el gobierno local haya talado estos árboles que aseguran tenían un gran valor natural y patrimonial para el municipio

Árboles talados en el cementerio de Almoines. Foto: Redacción. Compromís per Almoines pide al gobierno local que no tale más árboles del cementerio para construir nuevos nichos. Aseguran los nacionalistas que se han cortado 7 cipreses de más de 100 años en el camposanto, de gran valor natural y patrimonial.

Por este motivo, los nacionalista presentarán dos peticiones por registro de entrada en el consistorio. Una para conocer si las actuaciones tienen licencia de obra y otra solicitando un informe técnico agrícola sobre el valor de los árboles y las consecuencias de la tala. La polémica arranca de las actuaciones que está llevando a cabo Units per Almoines en este camposanto, con las que prevé aumentar la capacidad de este espacio con 72 nuevos nichos. Reconoce, sin embargo, el Gobierno local que la ampliación del cementerio puede tardar, dado que en estos momentos el Ayuntamiento de Almoines se rige por un Plan de Ajuste, que limita las posibilidades de inversión municipal. Por otro lado, el Ayuntamiento de Almoines también ha iniciado la primera fase de rehabilitación de la Plaça Joaquim Deusa, donde se ampliará la zona de juegos, se adecuará el pavimento y se cambiarán los juegos infantiles.





