Los propietarios de Sanxo Llop aplauden el proyecto del Psoe pero desconfían

En La Ventana Gandia los afectados explicaron su posición y el ex concejal de Urbanismo, Jeroni Banyuls, recordó que Compromís aceptó cambiar los usos en Benieto y ahora no quiere en Sanxo Llop

Programa La Ventana sobre la polémica de Sanxo Llop. Foto: Redacción. La plataforma de propietarios de Sanxo Llop afectados por la paralización del Plan de Actuación Integral en esta zona ven con satisfacción, pero también con ciertas reticencias, el planteamiento que ha hecho el PSOE en el Ayuntamiento de Gandia para desbloquear este PAI. El portavoz de los afectados, Vicent Estruch, aseguraba en el programa La Ventana Gandia, del jueves 16 de febrero, que celebran que al menos haya un planteamiento sobre la mesa, pero también se muestran desconfiados porque desde que se iniciara el PAI en 2006 hasta ahora, los sucesivos gobiernos locales han prorrogado el contrato al agente urbanizador en detrimento de los propietarios, muchos de los cuales sí han pagado con dinero o con tierras esta urbanización inacabada. La periodista, Gema Fullana, que ha vivido este proceso de cerca a través de algunos familiares propietarios de terrenos, se preguntaba por otra parte si la intención manifestada por el PSOE de transformar el suelo, actualmente de uso industrial, a comercial, afectará a toda la urbanización o sólo a parte de la misma y como consecuencia, sólo a algunos propietarios. Y mientras los propietarios reclaman sus derechos, el ex concejal de Urbanismo de Gandia y geógrafo, Jeroni Banyuls, señalaba en La Ventana que esta ciudad no ha dejado de dar bandazos desde el punto de vista de ordenación del territorio. Para ello, ponía como ejemplo la recalificación del suelo en el polígono Benieto, un espacio destinado a usos logísticos y que un gobierno de PSOE y Compromís, en el que los nacionalistas eran precisamente los que ostentaban el departamento de Urbanismo, con Josep Miquel Moya a la cabeza, permitió que se le diera a este polígono un uso comercial, el mismo que ahora le deniegan a Sanxo Llop.





Programa La Ventana sobre urbanizar Sanxo Llop ]



Otras noticias de SER ]