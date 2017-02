Tras la denuncia que hacía esta semana Compromís per Almoines por la tala de siete cipreses centenarios en el cementerio municipal del municipio para construir 72 nuevos nichos, el alcalde del municipio, Joan Cardona, ha querido matizar algunos datos en torno a este asunto. El primer edil ha aclarado, en primer lugar, que el Ayuntamiento de Almoines no ha tenido nada que ver con la tala de estos cipreses. El consistorio, según Cardona, se limitó a conceder una licencia de obras a la parroquia del municipio, propietaria del camposanto, y ha sido la iglesia la que ha contratado a la empresa que ha talado estos árboles para habilitar los nuevos nichos.

Joan Cardona ha señalado también a estos servicios informativos que, a petición del grupo municipal de Compromís, un técnico municipal se ha desplazado hasta el cementerio para valorar lo ocurrido y ha certificado que los cipreses talados no eran ejemplares protegidos.