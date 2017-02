El que fuera responsable de Planificación y Proyectos de Ciudad en el Ayuntamiento de Gandia en la legislatura comprendida entre 2003 y 2007, el nacionalista Josep Miquel Moya, ha querido salir al paso de las críticas que lanzaba en La Ventana Gandia el exconcejal de Urbanismo, Jeroni Banyuls, a cuenta del cambio de usos urbanísticos que propone el PSOE para finalizar la urbanización de Sanxo Llop, y a los que se opone Més Gandia. Jeroni Banyuls recordaba que en su día, un gobierno conformado por PSOE y Compromís propició que el Polígono Benieto tuviera usos comerciales, los mismos que ahora los nacionalistas deniegan a Sanxo Llop. El exconcejal socialista afirmaba, asimismo, que Gandia no ha dejado de dar bandazos desde el punto de vista de ordenación del territorio.

Pues bien, Moya asegura que en el Polígono Benieto se aprobaron usos comerciales e industriales en los que supuestamente se debía dar “preferencia” a los comercios ligados al transporte. Sin embargo, según el nacionalista, su partido fue el primer sorprendido cuando comprobaron que no fue así. Pero más allá de este hecho, Moya asegura estar de acuerdo con Banyuls en la línea discontinua que ha seguido la ciudad en materia urbanística, pero lo ha atribuido al PSOE y no a su partido, que según asegura, siempre ha defendido al pequeño comercio.