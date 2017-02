La Audiencia Provincial de Valencia exige a un juzgado de Gandia que reabra y continúe investigando el caso Tele 7

El auto de la Audiencia señala que no es posible el sobreseimiento porque hay "vehementes indicios de presunta corrupción”

Arturo Torró, ex alcalde de Gandia. Foto: Redacción. La Audiencia Provincial de Valencia ha estimado los recursos de apelación interpuestos por el ex alcalde de Gandia, José Manuel Orengo, y el que fuera portavoz socialista y en la actualidad coordinador general de Urbanismo, Vicent Mascarell, además del Ayuntamiento de Gandia y el Ministerio Fiscal, contra el auto dictado el pasado mes de noviembre por la juez del Juzgado número 3 de Gandia en torno al denominado caso Tele7. Como recordarán, los denunciantes consideran que Arturo Torró, aprovechándose de su condición de alcalde de Gandia, y con la colaboración de otros colaboradores necesarios, promovió una serie de actos administrativos irregulares con el fin de desviar dinero público en beneficio propio y del entramado empresarial creado por él, para enriquecerse ilícitamente.

Como novedad, la Audiencia Provincial destaca un informe aportado por Bankia en el que se recoge el organigrama de empresas de Arturo Torró entre las cuales figura una denominada “Propul S.A.” en la que figura “Inversiones especiales del Mediterráneo”, la mercantil que gestionaba Tele7.

Así pues, la Audiencia Provincial revoca el sobreseimiento provisional aprobado por la titular del Juzgado nº3 de Gandia e insta a la juez a que continúe investigando esta causa por considerar que sí existen indicios de los hechos denunciados que, según dice la sentencia, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, de fraude a la administración pública y un delito de malversación de caudales públicos. La Audiencia Provincial va incluso más allá y en un auto especialmente duro, señala que “no se puede, bajo ningún concepto, confirmar el sobreseimiento del procedimiento, cuando hay vehementes indicios de presunta corrupción”.

La sección quinta de la Audiencia Provincial llega a dar por hecho que se producirá la apertura de juicio oral. Tanto es así que la resolución exige a la juez que practique las diligencias solicitadas por los recurrentes, y citamos textualmente, “con la máxima celeridad que la legalidad requiere hasta la apertura de juicio oral, salvo que las diligencias que practique desvanecieran por completo los fundados indicios racionales de criminalidad hasta ahora evidenciados”.

