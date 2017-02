“El yogur ha caducado”. Con esta expresión tan gráfica ha explicado el presidente local del PP de Gandia, Víctor Soler, que no van a respaldar en ningún caso la hipotética moción de censura con la que Ciudadanos ha estado amagando desde el inicio de la legislatura.

De este modo, los populares prometen que se mantendrán hasta las próximas elecciones municipales en la oposición. Soler ha indicado, de forma textual, “que no están dispuestos a mercadear con los intereses de los ciudadanos”, y que la decisión de los populares ha sido fruto de la reflexión, sosegada, y no un “calentón de última hora”. Por cierto, el presidente popular avisa tanto a PSOE como a Més Gandia que tendrán que rendir cuentas a final de legislatura por la gestión realizada, aunque por el momento el actual Gobierno local puede estar “tranquilo”, dice, ya que no van a respaldar una moción de censura. El presidente local del PP reconoce que “la gota que ha colmado el vaso” ha sido unas grabaciones que pueden ser constitutivas de delito, en las que un miembro de Ciudadanos parece afirmar que solo apoyarán los presupuestos municipales de 2017 si el actual Gobierno local permite la ampliación del campo de golf, que se encuentra al lado de suelo calificado como agrícola. Eso sí, afirma Soler que los populares únicamente se han hecho eco del asunto, pero que no van a denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción. "La moción era una fantasía" El portavoz del gobierno, José Manuel Prieto, ha hablado en rueda de prensa tras la comparencia de los populares y ha señalado que la moción de censura en Gandia “sólo estaba en la cabeza del PP y que era una fantasía suya”. Prieto se ha preguntado cómo alguien va a querer ir al lado del grupo municipal del PP cuando están saliendo tantos casos de corrupción de la etapa en la que gobernaba.