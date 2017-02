La mujer encontrada muerta en su casa de Gandia fue presuntamente asesinada por su ex pareja

La Policía confirma que se trata de una nueva víctima de violencia doméstica tras 24 horas de investigación y de la detención en Móstoles de su ex novio

Edificio donde vivía la mujer donde la Policia Nacional investiga. Foto: Redacción. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Móstoles a un hombre en relación con la muerte de una mujer en Gandia. El cuerpo sin vida de la mujer, de 47 años y nacionalidad española, fue hallado, a las 18.00h de la tarde del martes 21 de febrero, en el piso en el que vivía alquilada, en el número 69 de la calle Major de Gandia. Tras 24 horas de investigación policial y tomar declaración a la pareja sentimental de la víctima se ha confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia de género.

Según fuentes consultadas por esta redacción, el propietario del piso había alquilado la vivienda a un hombre que tenía que entrar el 1 de marzo pero le habían dejado ya las llaves. Al no tener noticias del hombre, el propietario entró en la vivienda y encontró a una mujer, a la que habían visto en varias ocasiones con el futuro inquilino, tendida en el suelo del baño tapada con unas toallas.

La investigación está bajo secreto de sumario y hoy se le ha realizado la autopsia a la fallecida. Los hechos, según fuentes policiales, están siendo investigados por el grupo de homicidios de la Jefatura de la Policía Nacional de Valencia.

El delegado del gobierno, Juan Carlos Moragues, ha explicado que la mujer, Dolores Correa, era guardia civil retirada. La policía ha detenido ya a un hombre en Móstoles, ex pareja de la víctima, y sobre el que pesaba una orden de alejamiento de la fallecida. Moragues ha explicado que la autopsia esclarecerá las causas del fallecimiento y si se trata de un caso de violencia de género. En este sentido, cabe destacar que hay indicios de violencia ya que en el baño, donde se encontró el cadáver de la mujer, había muebles rotos. El delegado del gobierno ha explicado que la mujer vivía en Gandia y el detenido residía en Móstoles. Fue un juez de Sueca el que decretó la orden de alejamiento. El detenido ha pasado a disposición judicial.

