El representante de C´s Gandia, Ciro Palmer, se ha pronunciado al respecto de las afirmaciones que realizaba, martes 21 de febrero, el presidente local del PP, Víctor Soler, asegurando que no van a presentar moción de censura alguna en Gandia en lo que resta de legislatura. Palmer denuncia que, antes de pronunciarse en este sentido los populares, le amenazaron para conseguir su apoyo y defenestrar así al actual Gobierno local.

Según la versión de Palmer, los populares esgrimieron una serie de grabaciones presuntamente comprometedoras con C´s, para conseguir su colaboración, algo que finalmente no ha sucedido. Es más, Palmer asegura que si los populares creen que tienen un caso que pudiera ser constitutivo de delito, que acudan a los juzgados. Palmer también ha lanzado sus propias amenazas a los populares, a los que dice que está dispuesto a llevar a los tribunales al respecto de la mala gestión que se ha realizado en la empresa pública IPG. También la portavoz de Més Gandia, Lorena Milvaques, se ha referido a la nueva postura de la oposición popular y la negativa a adoptar una moción de censura. Afirma Milvaques que no les preocupaba, que siempre se les insistiera en la posibilidad de que se desarrollara esta acción que les acabara sacando del Gobierno local. No obstante, concluye la nacionalista que, dejar al margen la moción de censura en Gandia, permitirá que la gestión municipal adquiera una mayor normalidad.