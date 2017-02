Condena unánime frente a la violencia machista en Gandia

Minutos de silencio y condena en el ayuntamiento de Gandia, Tavernes y en el Campus Universitario para condenar la muerte de Dolores Correa y también para rendirle homenaje

Minuto de silencio en el Ayuntamineto de Gandia. Foto: Redacción. Las sospechas se han confirmado y el asesinato de la mujer de Gandia es un caso de violencia machista. Tras la detención de su ex pareja en Móstoles, sobre el que pesaba una orden de alejamiento de la fallecida, se han sucedido las reacciones.

El ejecutivo local ha convocado a primera hora de esta mañana una Junta de Portavoces extraordinaria y urgente para decidir los actos de condena y en solidaridad con los familiares y amigos de la mujer asesinada.

Unos actos que han comenzado con la bajada a media asta de las banderas del ayuntamiento y la suspensión de todos los actos oficiales previstos para el jueves 23 de febrero. Además, se ha convocado un minuto de silencio a las 12.00h en la plaça Major, al que han acudido todas las autoridades municipales que han coincidido en condenar este crimen y mostrar su repulsa ante estos hechos. Además del minuto de silencio, se ha convocado una gran concentración ciudadana para las 20.00h, del jueves 23 de febrero, frente al ayuntamiento. No son los únicos gestos de repulsa de la violencia machista en la Safor. También el Ayuntamiento de Tavernes ha condenado los últimos casos de violencia de género, que ya suman 16 muertes en España en lo que va de año, y se solidariza con las familias de las víctimas con una concentración silenciosa este mediodía frente a las puertas del ayuntamiento. La misma imagen de consternación y repulsa hemos encontrado en el Campus de Gandia de la UPV que a las 12.00h ha convocado un minuto de silencio a las puertas del aulario. Tras confirmarse este asesinato machista en Gandia y otro en la ciudad de Valencia en tan solo 24 horas, el President de la Generalitat, Ximo Puig, los ha condenado y ha insistido en la importancia de las escuelas para “educar en el respeto al ser humano y a la mujer”.

Puig ha hablado de la existencia de una base cultural, que es la que mueve estos actos de violencia, basada en la convicción de que “el hombre tiene derecho sobre la mujer”, y por ello ha aludido a la responsabilidad de las familias, la escuela y las instituciones “para pasar de la indignación a los hechos y conseguir que se produzca ese cambio cultural”. Una vez más se recuerda que ante cualquier caso de violencia de género pueden llamar al teléfono 016, que ya saben que no deja rastro en la factura del teléfono.





