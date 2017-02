Los vecinos de Gandia no están utilizando los opinómetros en la medida en la que el ayuntamiento pretendía, y el concejal de Participación Ciudadana, Nahuel González, reconoce que los temas a tratar deben ser más importantes, y la comunicación mayor por parte de su departamento para llegar a toda la ciudadanía. Tan solo 532 respuestas entre las 3 consultas realizadas y además, la mayoría de ellas se han efectuado en los dispositivos móviles y en la web participagandia.org. No es de extrañar porque el sistema de votación en los opinómetros es lento y además las preguntas no son sencillas. Como ejemplo una de las preguntas es: ¿Què opina sobre la inclusión de una sanción subsidiaria a la económica, basada en el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad centradas en la limpieza viaria, la restauración de desperfectos o actividades homólogas a la infracción cometida?. No obstanet el resultado de la consulta es que las personas que han votado no quieren las jardineras en el Passeig Germanies, están a favor de las sanciones de trabajo comunitario a quienes realizan actos vandálicos, y prefieren que la estatua del Tio de la Porra se ubique al inicio de la pasarela del passeig Germanies, y no en la Casa de la Marquesa.

Nahuel González no ha querido adelantar más detalles de las votaciones porque el lunes, 6 de marzo, se ha convocado un Consejo de Participación Ciudadana donde el gobierno quiere explicar todo lo relacionado con esta campaña.