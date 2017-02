Conforama presentará esta semana su proyecto de nueva tienda en Sanxo Llop a la alcaldía de Gandia

El Círculo de Economía de la Safor asegura que el problema no es Conforama sino el suelo industrial de Sanxo Llop

Imagen de los terrenos en el sector Sanxo Llop. Foto: Redacción. El coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia, Vicent Mascarell, ofrecía el lunes 27 de febrero, en la sede del PSOE de Gandia, una charla para militantes sobre las posibles soluciones y alternativas y el posicionamiento del partido al respecto del futuro del Sector Sancho Llop. Pues bien, en esta charla, Mascarell avanzaba que una delegación de la empresa Conforma acudirá previsiblemente este próximo jueves al Ayuntamiento de Gandia, para mantener una reunión con la alcaldesa, Diana Morant, y posteriormente con los miembros de la Comisión de Urbanismo.

El objetivo de esta visita, no es otro que presentar de manera formal la propuesta que hace unos días era dada a conocer como posible solución al desbloqueo del PAI de Sanxo Llop. Mascarell dice que de esta manera, recoge la sugerencia realizada por el grupo municipal popular para conocer con más detalle la propuesta de inversión en Gandia de la multinacional francesa. La posición de los empresarios de la Safor Sobre la posible implantación de Conforama en Gandia, hemos preguntado al presidente del Círculo de Economía de la Safor, Ramón Soler, quien ha señalado que el problema no es Conforama, sino el polígono Sanxo Llop y sus usos. Afirma el presidente del CES que esta multinacional podría ubicarse en otro polígono, como Benieto, porque en Sanxo Llop la instalación de esta empresa “es muy complicada” ya que el suelo está calificado como industrial y el coste para las empresas es muy elevado. Por otra parte, dice Soler que el segundo problema, a tener en cuenta, es que si no se hace el cambio de usos, a apenas 100 metros, ya en término de Bellreguard, hay terreno disponible en el que podría instalarse un centro comercial o una gran empresa. La cuestión por tanto, dice Soler que es muy seria y también tendría que contemplarse potenciar el comercio del centro de la ciudad para ayudarles a modernizarse y a superar la competencia de otras formas de comercio, bien a través de Internet o por la implantación de grandes superficies comerciales. También hemos preguntado sobre este asunto al presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor, Rafael Juan, quien ha declinado hacer declaraciones porque así se acordó en la junta de FAES, ya que hay diversidad de opinión entre los socios.



