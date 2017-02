Ciro Palmer intentó negociar una moción de censura para Gandia con el Partido Popular

Así se refleja en unas conversaciones de Whatsapp entre el dirigente de Ciudadanos Gandia y el concejal popular Guillermo Barber

Ciro Plamer, concejal de Ciudadanos. Foto: Redacción. Las presiones para conseguir un cambio de gobierno en Gandia, a través de una moción de censura, que contara con el apoyo del único representante en el Ayuntamiento de C´s, Ciro Palmer, siguen dando de qué hablar.

Tras las grabaciones realizadas a un asesor de Ciudadanos Gandia, Salvador Marí, en las que presuntamente admitiría estar dispuesto a impulsar una recalificación de un suelo agrícola a urbano, este asunto ha derivado en un nuevo episodio. En concreto, el líder de la formación naranja entabló un diálogo por WhatsApp con el concejal popular Guillermo Barber, en las que se interpreta que Palmer estaba negociando una hipotética moción de censura. Este diálogo habría tenido lugar durante la celebración del Congreso Nacional del PP, antes de destaparse el asunto de las grabaciones. Al respecto, el concejal de Ciudadanos, Ciro Palmer, admite que llegó a hablar con Barber por whatsapp sobre la moción de censura, aunque mantiene que se trataba el tema desde una esfera privada, y siempre dando a entender que cualquier negociación pasaba por la dirección regional de C´s. El concejal popular, Guillermo Barber, ha reconocido que mantenía conversaciones de forma habitual con el líder de Ciudadanos, Ciro Palmer, sobre todo desde que Arturo Torró renunció a su acta de concejal y dejó la presidencia del PP.

Los contactos entre ambos dirigentes políticos se producían, según Barber, dentro de un ambiente de cordialidad y amistad y ahora, dice, tras revelarse el contenido de alguna de las conversaciones de WhatsApp que mantuvieron ambos, se demuestra que el PP nunca ha presionado, ni ha amenazado, ni ha presentado un cheque en blanco a Ciudadanos para que apoyaran una moción de censura en Gandia. Los mensajes de WhatsApp decían lo siguiente Ciro Plamer escribe a Guillermo Barber el pasado 10 de febrero a las 14.36 de la tarde: "Guillermo aprieta por arriba, para que aprieten a ciudadanos para la moción, que yo estoy apretando por abajo. El domingo hablamos que este semana es importante" Un día después el concejal del PP, Guillermo Barber, responde al mensaje a las 9.10h de la mañana: "Bon dia, llegué anoche del congreso si te parece bien sobre las 10:30h nos podemos ver. Ya me dices. 1abra7" La dirección regional de Ciudadanos investiga lo sucedido

La formación naranja asegura que antes de tomar ninguna decisión, hay que escuchar a las partes y conocer de primera mano qué es lo que ha pasado y ver si los WhatsApp están descontextualizados o no. En todo caso, Ciudadanos descarta que vaya a producirse una moción de censura en Gandia. Crisis interna en Ciudadanos de Gandia A todo esto, el que en su día fuera secretario del grupo municipal de C´s, Maximiliano Doncel, recuerda que tanto él como el asesor Daniel Martí fueron cesados de forma fulminante, mientras que se mantiene en su puesto al actual cargo de confianza, Salvador Marí. Y es que sobre Marí, recuerda Doncel, existen unas grabaciones que le comprometen con un posible “pelotazo urbanístico”. Doncel mantiene que él no tiene pruebas para denunciar esta cuestión a la justicia, razón por la que no lo hace. Pero el que sí está pensando en acudir a los tribunales es el concejal Ciro Palmer, que considera que con todo este asunto se le está “tratanto de enredar y perjudicando su buen nombre”.



[ Guillermo Barber, concejal PP ]

[ Ciro Palmer, concejal C's ]

[ Maximiliano Doncel, ex secretario C's ]



