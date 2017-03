Homenaje al trabajo de 3 mujeres para celebrar el Día de la Mujer en Gandia

El 8 de marzo Àngels Moreno, Elvira Ferrer y Araceli Banyuls recibirán un reconocimiento público en la Casa de la Marquesa

Foto: Redacción. Exposiciones, charlas, talleres, conciertos… La concejalía de Diversidad, Igualdad y Políticas Inclusivas, del Ayuntamiento de Gandia, pone en marcha varias actividades con motivo el miércoles 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.

La concejal responsable del área es la vicealcaldesa, Lorena Milvaques, ha afirmado que uno de los actos más destacados tendrá lugar precisamente el mismo 8 de marzo cuando el consistorio celebrará un acto institucional en el jardín de la casa de la marquesa que conducirá Maria José Gonga y en el que el Ayuntamiento de Gandia reconocerá el trabajo de tres mujeres: Àngels Moreno, Elvira Ferrer y Araceli Banyuls.

Para la celebración de este día ya se han involucrado muchos colegios de Gandia y su trabajo ya está expuesto. En el claustro de la Biblioteca Central se puede ver el trabajo de los alumnos de sexto de primaria de distintos centros educativos de la ciudad. Este año el cartel anunciador del Día de la Mujer lleva la firma de un estudiante. Arnau Ripoll, alumno del bachillerato de Artes en Escolapias ha sido el creador del cartel que lleva por lema "Que res et frene".

Estas son las actividades programadas y facilitadas por el Ajuntament de Gandia con motivo del Dia de la Dona: De l’1 al 8 de Març

Exposició de cartells i definicions sobre LA IGUALTAT

Realitzada pels alumnes i les alumnes de 6é de Primària dels Centres Educatius de Gandia

Lloc: Claustre de la Biblioteca Central

Inauguració: dimecres 1 de març a les 11:00 h.

Organitza: Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives

3 de Març

Presentació del llibre LA BOIRA INCESSANT

Lloc: Casa de Cultura Marqués González de Quirós

Hora: 19:00 h.

Organitzen: Edicions Tívoli i UPG

Del 3 de Març al 8 d’Abril

Exposició L’INCENDI I LA PARAULA de Mery Sales

Lloc: Sala municipal d’exposicions Coll Alas

Inauguració: divendres 3 de març a les 20:00 h.

Horari: de dilluns a dissabte, de 18:00 a 20:30 h.

Organitza: Departament de Cultura

6 de març

Presentació de la 10a Edició de la Cursa de la Dona

Lloc: Casa de Cultura Marqués González de Quirós

Hora: 20:00 h.

Organitza: Club Atletisme Safor

Del 8 al 31 de març

Exposició ENTRENATURES

Lloc: Palau Ducal dels Borja

Inauguració: dimecres 8 de març a les 19:00 h.

Organitza: Amanda Cerdà Sebastián

8 de març “Dia Internacional de la Dona”

Acte reconeixement de l’aportació a la societat gandiana de tres dones:

Mª Angeles Moreno, Elvira Ferrer i Araceli Banyuls

Amb l’acompanyament musical del Cor PEREZVON i Lectura del Manifest Institucional

LLoc: Casa de Cultura Marqués González de Quirós

Hora: 20:00 h.

Organitza: Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives

9 de març

2a Etapa Gandia Setmana Ciclista Valenciana

Carrera per etapes per a Fèmines d’Elit UCI Internacional

Etapa circular: eixida 13:35h.-Gandia, arribada 17:00h.-Gandia, en línia 110 kilòmetres

Lliurament de Trofeus a la Plaça Prado a partir de les 17:00 h.

Organitza: Club Ciclista Escapada

Projecció de la pel•lícula La noche más oscura

Directora Kathryn Bigelow

Lloc: Teatre Serrano

Horari: 17:30 h. i 20:00 h.

Organitza: Biblioteca Central Gandia

10 de març

Concert de MÚSICA String Sextet Budapest

Obres de Pachelbel, Txaikowski i Brahms

Lloc: Casa de Cultura Marqués González de Quirós

Hora: 20:30 h.

Organitza: Associació Pro-Música

13 de març

Vídeo i Taula Rodona sobre la Dona Treballadora

Lloc: Casa de Cultura Marqués González de Quirós

Hora: 19:30 h.

Organitza: Col•lectiu LLOBES de La Safor

28 de març

Xerrada col•loqui-debat: Construint en Igualtat

A càrrec de la Psicòloga Tania Gómez i Natalia Milvaques

LLoc: Casa de Cultura Marqués González de Quirós

Hora: 17:30 h. Organitza: Centre “Mujer Dénia”, Direcció General de la Dona

30 de març

Taller d’Empoderament per a dones

A càrrec de Belén Navarro

Lloc: Foment

Hora: 17:00 h.

Organitza: Centre Infodona Gandia, Direcció General de la Dona

Fora del mes de març, el 2 d’abril tindrà lloc la X Cursa de la Dona Delikia, enguanya a benefici del futur pis tutelat a Gandia per a dones víctimes de la violència masclista.





