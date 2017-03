Més Gandia lo tiene claro. La coalición no va a apoyar un cambio de usos en el Polígono Sanxo Llop de Gandia para que pueda instalarse la multinacional Conforama, tal como defienden sus socios de Gobierno del PSOE. Este anuncio se produce de manera formal y pública, después de que las asambleas locales de Compromís y de Esquerra Unida así lo hayan decidido de manera mayoritaria. La portavoz de Més Gandia, y vicealcaldesa de la ciudad, Lorena Milvaques afirma que hay dos razones esenciales: “por coherencia” en la defensa que Compromís ha venido realizando desde siempre del pequeño comercio de la ciudad, y por que el cambio de usos del sector Sanxo Llop chocaría de frente con el “modelo de ciudad” que defienden los nacionalistas, y que acabaría trasladando la actividad comercial a la periferia de Gandia.

El representante de Esquerra Unida en la coalición, el edil Nahuel González, ha asegurado que su partido no está dispuesto, ha dicho, ha aceptar el “chantaje” propuesto por el PSOE. Aunque, a renglón seguido el concejal de Més Gandia ha asegurado que no observa “ningún problema” en discrepar de las ideas de los socialistas.

Y una cuestión que Més Gandia ha querido dejar clara. La coalición no está en contra de que una multinacional como Conforama se instale en Gandia, sino de que la inversión esté vinculada a la recalificación de los usos del sector Sanxo Llop. Més Gandia ha apuntado que la ciudad tiene otras zonas comerciales ya consolidadas como por ejemplo del Polígono Benieto. Desde el PSOE han declinado, de momento hacer declaraciones. Y en las filas de la oposición, desde el grupo municipal del PP, aseguran que no están en contra de que lleguen inversiones comerciales a Gandia, pero dada la saturación de grandes superficies, proponen que la inversión de Conforama se realice en el Poligono Benieto, tal como ha argumentado Víctor Soler, portavoz de los populares en el ayuntamiento de Gandia.

Desde Ciudadanos, el asesor municipal, Salvador Marí, ha manifestado que “sería una pena perder una gran oportunidad de inversión” como la que propone Conforama, aunque asegura que la solución pasa únicamente porque los socios de gobierno, PSOE y Més Gandia, se pongan de acuerdo.