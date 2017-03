El PP de Gandia denuncia que el ayuntamiento destinará 30.000 euros a la fundación que presidirá Orengo

Se trata de la Fundación Cical dedicada a la investigación de conocimientos para la administración local

Víctor Soler, portavoz PP de Gandia. Foto: Redacción. El Ayuntamiento de Gandia destinará 30.000 euros para financiar el Centro de Investigación de Conocimientos para la Administración Local, CICAL, del que el ex alcalde socialista de Gandia, José Manuel Orengo, ha sido designado como director general. Así se contempla en los presupuestos de la fundación CICAL, según señala el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Gandia, Víctor Soler.

Soler ha lamentado que el Ayuntamiento de Gandia, y citamos textualmente, “le esté pagando el sueldo otra vez a Orengo” y ha denunciado que el gobierno suba los impuestos para, afirma Soler, “pagar el chiringuito a Orengo”. Los populares piden al gobierno local y a la propia alcaldesa Diana Morant que confirmen si en los presupuestos de Gandia de este año se contemplan esos 30.000 euros. También preguntan a la vicealcaldesa, Lorena Milvaques, y a Més Gandia si están de acuerdo con destinar este dinero “a pagarle el capricho a Orengo”.

Víctor Soler también asegura que el ex alcalde está desarrollando su trabajo para CICAL desde la misma ciudad de Gandia, donde reside, y ha puesto de relieve que dos ex funcionarios de Gandia, Emilio Sampío y Antonio Enguix, son miembros integrantes de la fundación.

Desde el ejecutivo local responden que las aportaciones municipales a CICAL se realizan en función del número de habitantes y en el caso de Gandia le corresponderían 30.000 euros. Aún así, fuentes municipales matizan que esto sólo es “una propuesta y no significa que se vaya a hacer efectivo”.

Proyecto de la Fundación Cical Tal como les contamos en Radio Gandia SER el ex alcalde socialista de Gandia, José Manuel Orengo, ha sido designado director general de la Fundación Cical, Centro de Investigación de Conocimientos para la Administración Local, un laboratorio de ideas impulsado por el propio Orengo y convertido ahora en fundación.

La entidad, dependiente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, anuncia un presupuesto que ronda el millón y medio de euros y pretende dedicarse, y citamos textualmente, “a la promoción del conocimiento y la mejora de los servicios públicos, en especial en el ámbito local, y en beneficio del interés general”. Aunque se trata de una entidad “de naturaleza fundacional privada” se prevé que la Generalitat destine 400.000 euros y las Diputaciones de Valencia, Alicante y Castellón, 200.000, 100.000 y 75.000 euros, respectivamente.

Aún no está decidido pero la Fundación Cical podría tener su sede social en Gandia, donde reside Orengo, aunque la sede operativa estará en la Marina de Valencia. Algunos medios aseguran que este nombramiento deja patente la voluntad del ejecutivo valenciano de mantener a su lado a una de las personas de máxima confianza de Ximo Puig. Recordamos que Orengo dejó hace un año la dirección del gabinete del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez. El hecho se interpretó como una forma de desmarcarse del lermismo. Esta redacción se ha puesto en contacto con José Manuel Orengo que ha declinado por el momento hacer declaraciones “hasta que se concrete más este proyecto”.







Víctor Soler, portavoz PP Gandia



