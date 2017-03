Una vecina denuncia la situación de derrumbe del piso situado encima de su vivienda

Hace 6 años que vive en esta situación, cuando llueve se filtra mucha agua y la Policía Local ha llegado a reconocer en un informe que había "peligro para las personas"

Vivienda afectada en la calle Pellers de Gandia. Foto: Redacción. Vive con la continua amenaza de que le caiga la casa sobre la cabeza. Desde hace unos 6 años, Francisca Maldonado, de 69 años, tiene que convivir con la pesadilla de un piso en muy mal estado, situado justo encima del suyo, en la calle Pellers de Gandia, que amenaza derrumbe y cuyos propietarios no han hecho hasta la fecha las debidas obras de mantenimiento. El problema, que ya tenía con el anterior propietario, al parecer lo ha heredado una entidad bancaria, que hasta el momento, según Francisca, ha hecho caso omiso a las continuas demandas para que se intervenga en esta vivienda. Esta vecina afectada ha tenido incluso que pagar de su bolsillo los puntales que evitan en estos momentos que el piso superior se venga abajo, pero que no pueden hacer nada para parar el mar de goteras que filtra directamente a su vivienda cuando llueve. Imagen de las goteras que sufre la denunciante en su casa Porque, eso sí, aunque la entidad bancaria no intervenga en la vivienda de la cual es propietaria, permite que Francisca disponga de una llave que le permite acceder y achicar el agua para evitar el desplome definitivo. La desesperación de Francisca le ha llevado a presentar la preceptiva denuncia ante la Policía Nacional, pero de momento no ha tenido noticias de que la entidad bancaria esté dispuesta a colaborar y hacerse cargo de las obras. También la Policía Local de Gandia se ha presentado en alguna ocasión en la vivienda de Francisca, como es el caso de las fuertes lluvias que se registraron a mediados de diciembre del año pasado, cuando los agentes incluso reflejaban en el parte policial que “se corría peligro para las personas”. Pues tras conocer este asunto, Radio Gandia SER se ha puesto en contacto con responsables de Bankia, que reconocen que la propiedad de la vivienda es suya. Pese a que la propietaria es de la entidad bancaria, hasta la fecha no habían podido tomar posesión del piso, según argumentan. Y es que esta vivienda en mal estado recaía hace un tiempo en Bankia, al parecer, por un proceso de desahucio, y de ahí que haya sido necesario un tiempo hasta que la justicia permitiera la ocupación de la propiedad por parte del banco.

En cualquier caso, Bankia espera que el lunes, 6 de marzo, puedan contar ya con el permiso de obras por el que el Ayuntamiento de Gandia autoriza a intervenir en el inmueble. Una vez se cuente con esta licencia de obras, las actuaciones podrían prolongarse alrededor de una semana, según apuntan.



Francisca Maldonado, vecina afectada ]



