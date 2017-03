Obras de asfaltado y fresado en la entrada norte a la ciudad de Gandia

La Avinguda de València estará en obras hasta el 15 de marzo aunque no se cortará el paso a vehículos ya que las mejoras se harán carril a carril

Imagen de la Avinguda de València en Gandia. Foto: Redacción. El martes 7 de marzo comienzan las obras de fresado, asfaltado y pintura vial en la Avinguda de València, en el tramo comprendido entre la rotonda de Serralta y el acceso norte de la N-332.

La actuación se prolongará hasta el 15 de marzo en una de las principales entradas a la ciudad y que conecta directamente con el polígono Alcodar. El gobierno local invertirá 430.000 euros en la primera fase del Plan de Viales. Los trabajos se realizarán de manera gradual en cada uno de los tres carriles de manera que el acceso y salida a la ciudad no se verá afectado.

Imagen del asfalto deteriorado de la Avda. de València (Foto:Google Maps)

No obstante, la rehabilitación de este tramo tendrá una segunda fase en un futuro ya que está en proyecto hacer una rotonda en superficie de acceso al polígono Alcodar, para eliminar el actual puente En este momento se está negociando con el Ministerio de Fomento esta importante actuación para la ciudad. En un principio esta obra tiene un presupuesto de 1,3 millones de euros, de los cuales el Ministerio aportaría cerca de 800.000 euros y el resto sería una aportación del propio consistorio. Para Picornell, esta iniciativa mejoraría el acceso a uno de los principales polígonos industriales y comerciales de la ciudad.



El Plan de Viales 2017 también actuará en la calle Sant Ramón, en las calles Ciutat Laval, Madrid, Inmaculada y en el Grau, en las calles Germans Benlliure, y Daoiz y Velarde. En una segunda fase, a la espera de la aprobación de los presupuestos de este año, se actuará en algunas vías de Corea y Beniopa, así como en la calle Ferrocarril d’Alcoi. En la playa, en puntos accesibles y en la calle Valldigna.



Otras noticias de SER ]