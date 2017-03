El futuro del Sector Sanxo Llop, ha sido llevado al Consell de Participació Ciudadana de Gandia. Tal como les viene contando Radio Gandia SER, en la última convocatoria de este órgano municipal, celebrada en la tarde del lunes 6 de marzo, y a propuesta de las formaciones políticas del Gobierno de Gandia, los ciudadanos podrán opinar a través de las herramientas de participación del ayuntamiento, sobre el cambio de usos del Polígono Sanxo Llop y por extensión sobre la posibilidad de que se instalen grandes empresas comerciales en esta zona, cuyo Plan de Actuación Integral lleva paralizado desde hace muchos años, y que ahora vuelve a ser noticia tras la petición de la multinacional Conforama de abrir una tienda. El cambio de recalificación de los terrenos, es una de las principales preguntas que se lanzarán en una nueva tanda de las consultas ciudadanas que ha puesto en marcha el Gobierno de la ciudad en esta legislatura. El compromiso y la voluntad del Gobierno es la de respetar la decisión obtenida de la consulta a los vecinos, y que esta no solo sea vinculante para los partidos del ejecutivo, sino que confía en que también lo sea para los de la oposición. No obstante, en el Consell de Participació, Més Gandia proponía que el índice de participación de la consulta fuera de al menos un 10% de la población de la ciudad, más de 4.000 personas, para que la decisión final sea vinculante. Para el titular de participación ciudadana, Nahuel González, que ha calificado la reunión del 6 de marzo de “histórica”, preguntar a los ciudadanos sobre el futuro de Sanxo Llop constituye “un acto de valentía” a pesar de la oposición de su formación, Més Gandia, al cambio de usos del sector.



Por su parte, el portavoz del PSOE, José Manuel Prieto, considera necesario trasladar asuntos de calado a la ciudadanía como el que se plantea y que no es más que “un síntoma de madurez y un avance en la democracia participativa” impulsada por el gobierno de la ciudad.



Además de la cuestión de Sanxo Llop, el ayuntamiento también preguntará sobre las futuras inversiones de proyectos que quedan por finalizar en la ciudad, y por la ampliación del carril bici. Por otra parte, el Consell acordaba la creación de una comisión de seguimiento de las consultas ciudadanas. La previsión es que las nuevas consultas estén preparadas y aprobadas en la próxima reunión del Consell de Participación que se convocará el 5 de abril. Por lo que se refiere a la oposición, mientras Ciudadanos Gandia ha dado su aprobación a las consultas, el PP ha manifestado su oposición. El Partido Popular ha acusado a Més Gandia de “abandonar al comercio local y de proximidad”, se erigen como la única formación que defiende los intereses de los pequeños comerciantes, al tiempo que proponen que se blinde la posibilidad del cambio de usos del polígono, tal como ha argumentado Víctor Soler, portavoz del PP de Gandia.