Las asociaciones de comerciantes de Gandia están en contra de la consulta ciudadana de Sanxo Llop

Los pequeños comerciantes de la ciudad van a estudiar acciones en contra de esta consulta ciudadana y se plantean una recogida de firmas

Centro histórico y comercial de Gandia. Foto: Redacción. Las asociaciones de comerciantes de Gandia no están de acuerdo con que el ayuntamiento de la ciudad plantee a través de consultas ciudadanas, el futuro de los usos del polígono Sanxo Llop de Gandia. Los pequeños comerciantes consideran que cuestiones como esta se ha de resolver de otro modo y para ello, según aseguran a Radio Gandia SER, están estudiando llevar a cabo varias acciones en contra de esta consulta. Aunque todavía están por definir, lo que sí parece que se va a emprender desde las entidades comerciales de la ciudad y también de la playa, es una recogida de firmas contra el acuerdo adoptado en el último Consell de Participació Ciudadana, que fue apoyado por los grupos municipales de PSOE, Més Gandia y Ciudadanos. Recodemos que el PP de Gandia se posicionó en contra de la consulta.

Hemos trasladado a nuestras redes sociales, esta futura consulta popular en Gandia, formulando la siguiente pregunta ¿Quieres que cambie el uso del suelo de Sanxo LLop y se pueda facilitar una nueva zona comercial para la ciudad o no? El resultado nos da un titular: hay tanta gente a favor del sí como del no, por lo tanto hay mucha división de opiniones en la calle sobre este tema.

Los que han contestado que "si" lo tienen muy claro. Ali dice que sí por que “Gandia no avanzará de otra manera” y Emilio escribe que “si dan puestos de trabajo, pues perfecto”.

Los que se han decantado por el "no" como Laura recuerdan que “ya hay un polígono cerca como es el de Benieto que está a medio explotar”. En la misma línea se pronuncia Javier que asegura que “Gandia tiene varios polígonos comerciales a medio gas y al comercio del centro cada vez llega menos gente. Crear más espacios comerciales es vestir un santo para desvestir otros muchos y los empleos precarios que se creen serán a costa de destruir muchas pymes comerciales. Si no, al tiempo”.

Hay también quién matiza que no se plantea hacer un nuevo centro comercial sino una nueva zona comercial y que “está todo está mal hecho de entrada y viene de lejos”.







