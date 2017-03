El gobierno municipal de Gandia ha dado un paso más en la licitación de la gestión de les escoletes públiques de Gandia y el jueves 9 de marzo quedó aprobaba, en el transcurso de una comisión de Administración, la memoria que recoge los aspectos jurídico-administrativos de este servicio, como paso previo a la elaboración del pliego de condiciones de esta contrata. Tras este proceso, el grupo municipal del PP, que se abstuvo en esta votación, ha salido a la palestra para criticar que el actual gobierno, que en su programa electoral prometió que les escoletes serían públicas y gratuitas para todos los alumnos de cero a tres años, no sólo ha hecho una copia de la memoria que ya presentó el PP en su día sino que ha aplicado una subida de precios de este servicio para el próximo curso.

Así, según se recoge en este documento, la escolarización se incrementa el doble, y pasa de los 100 euros a los 204 euros mensuales. El servicio de comedor también se incrementa de 57 a 72 euros al mes. Este incremento se debe, según recoge la memoria, al hecho de que el consistorio no hará ninguna aportación a la empresa que gestione el servicio en concepto de reequilibrio, como sí hizo el PP en la legislatura pasada.

Con estos datos en la mano, el portavoz del PP, Víctor Soler, considera que PSOE y Més Gandia han mentido a la ciudadanía y han dado la razón al PP, que cuando llegó al gobierno decidió privatizar este servicio.

La concejal de Educación, Laura Morant, ha pedido al PP que no dé lecciones sobre la gestión de les escoletes, que le costó al ayuntamiento más de 3 millones de euros por el despido improcedente de las educadoras y ahora tiene pendiente una resolución judicial por la que debe pagar 86.000 euros a una empresa que recurrió la concesión de este servicio.

La edil de Més Gandia sí reconoce la subida de precios del servicio pero recuerda que la Conselleria de Educación ofrecerá bonos a los alumnos que lo necesiten en función de la renta de las familias, por lo que no todos pagarán los 204 euros mensuales.