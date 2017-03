Lunes 13 de marzo y estamos en pleno temporal de Levante que durará hasta la madrugada de mañana martes. Estamos en alerta naranja por lluvias persistentes que pueden llegar a ser localmente muy fuertes. Las precipitaciones acumuladas se espera que superen los 100 l/m2 por metro cuadrado en tan solo 12 horas y no se descarta que en algunos puntos concretos las lluvias alcancen los 200 l/m2. Las rachas de viento pueden llegar a los 90 Km/h y en el mar el temporal se traduce en olas de entre 4 a 5 metros. En la imagen de satélite de Aemet se puede apreciar claramente la gran masa nuvolosa que cubre por completo la comarca de la Safor. Sobre las 22.00h de la noche, del domingo 12 de marzo, empezó a llover y aún no ha parado. Así la lluvia acumulada en las últimas 24 horas, según datos de l'Agència Valenciana de Meteorologia, nos deja el siguiente balance: en Barx se han recogido 100 l/m2, 82 l/m2 en Oliva y más de 63 l/m2 en Benifairó y Tavernes. En la ciudad de Gandia, nuestra estación meteorológica, ya lleva registrados más de 65 l/m2. El cambio en el tiempo ha sido radical. En dos días las máximas han caído en más de 15 grados. Si el pasado jueves y viernes en la Safor se registraban temperaturas de verano con máximas de 30 y 31 grados en poblaciones como Barx, Tavernes, Gandia y Oliva, hoy el panorama es totalmente distinto, ha vuelto el invierno y las máximas no superaran los 15 grados.