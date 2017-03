Dos miembros de Ciudadanos Gandia dimiten de sus cargos por las polémicas grabaciones

Daniel Martí y Javier Sendra lamentan esta situación que consideran "bochornosa y vergonzosa" y critican que la dirección nacional no haga nada

Imagen de archivo de Ciudadanos Gandia. Foto: Redacción. secretario de Ciudadanos Gandia, Javier Sendra, así como el responsable de ciudadanía, Daniel Martí, han dimitido de sus cargos en la agrupación y han anunciado a través de un comunicado que se dan de baja de este partido.

Aseguran que lo hacen ante lo que consideran unas “vergonzosas y bochornosas grabaciones” que han desfilado por los medios locales, regionales y nacionales del asesor del grupo municipal de Ciudadanos Gandia, Salvador Marí, donde a su vez se puede escuchar a un miembro de la actual ejecutiva de la agrupación de Gandia, Antonio Bataller. Daniel Martí y Javier Sendra lamentan que, como toda respuesta a estas grabaciones, el coordinador de la formación naranja y portavoz del grupo municipal, Ciro Palmer, haya aducido que el gobierno conocía la idea de recalificar los terrenos colindantes al campo de golf, lo que, a su entender, “no hace más que confirmar que las grabaciones hechas públicas no han sido, ni manipuladas, ni alteradas”. Ambos exdirigentes también apuntan sus críticas a la dirección regional y nacional de Ciudadanos por no haber tomado ninguna decisión tras todo lo ocurrido. Por ultimo, Javier Sendra y Daniel Martí piden disculpas a los votantes del partido aunque entienden que las disculpas las deberían dar otros que, según señalan, “les puede más el ego que la conciencia”.



