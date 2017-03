Archivadas las causas de las operaciones de créditos de las dos últimas legislaturas en el Ayuntamiento de Gandia

El archivo de los casos se debe a la retirada de la denuncia realizada por Arturo Torró y que mantenía investigado también a José Manuel Orengo

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Gandia. Foto: Redacción. En la tarde del miércoles , 15 de marzo, hemos conocido que han sido archivadas por el juez las causas que mantenían varios políticos y expolíticos del Ayuntamiento de Gandia por las operaciones de créditos realizadas en las dos últimas legislaturas. El archivo de los casos se ha debido a la retirada de la denuncia realizada por el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, que mantenía investigado también a otro exalcalde José Manuel Orengo y a la ex responsable de Hacienda, Ana García, ambos del PSOE, por haber pedido hasta 22 millones de euros para realizar inversiones para la ciudad, sin la autorización de la Generalitat. Como contrapartida el PSOE denunció a Arturo Torró y al ex concejal del PP Guillermo Barber por realizar una operación similar siendo responsable de Hacienda en la última legislatura. Con este archivo de ambos casos se pone fin a uno de los enfrentamientos más farragosos producidos entre populares y socialistas. José Manuel Orengo ha manifestado su satisfacción a través de las redes sociales, donde asegura que "Los créditos fueron pedidos correctamente y bien invertidos. Sabéis los que me conocéis que siempre he estado muy tranquilo. Ahora, ya no estoy imputado. Gracias a todos los que habéis confiado en mí y me habéis defendido en estos últimos 4 años de persecución y falsas denuncias". Por su parte, el popular Guillermo Barber, se ha felicitado por el archivo de las causas judiciales y ha mostrado "plena satisfacción y confianza en la justícia. También quiero manifestar que la política municipal de Gandia tiene que volver a la senda de la normalidad y dejarnos ya de echarnos la Juzgado mutuamente".

