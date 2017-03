Un jurado de 60 personas recorre las fallas de Gandia para premiar a las mejores

Las 23 comisiones de la ciudad cumplen con los plazos de la Plantà a pesar del retraso por las lluvias y viven uno de los días de más emoción, el de los premios

Jurado de las fallas de Gandia en su recorrido por los monumentos. Foto: Redacción. Noche de Plantà fallas y día de jurado y premios. Recordamos que el jurado, de las fallas de Gandia, lo forman un total de 60 personas que han recorrido los monumentos mayores e infantiles desde las 09.00h. Se trata de 10 personas para cada una de las 4 secciones, 10 personas más para decoración de calles, y otras 10 para la crítica local. Cada grupo, va acompañado por un miembro de la Federació de Falles de Gandia. El trabajo del jurado culminará a las 19.30h, cuando está previsto que empiece la entrega de premios a las comisiones falleras tras el tradicional Bateig que se iniciará a las 17.00 horas en la parroquia de Sant Josep de Gandia. Inés Navarro Llopis es la pequeña protagonista y cuyos padrinos honoríficos serán Maragda Escrivà, Fallera Mayor de Gandia y el delegado de Fallas en el Ayuntamiento de Gandia, José Manuel Prieto. Los padres de Inés, Ana Llopis y Emmanuel Navarro pertenecen a la Falla Plaça El•lítpica. Tras el bautizo, comenzará el desfile a las 17.30 horas para llegar hasta la Plaça Major de Gandia donde la Fallas entregarán 90 premios. Hay premios a los monumentos, las cabalgatas, la crítica local y también entregarán los 21 premios a cada una de las comisiones que han participado en el Festival Musical Infantil. En la categoría de “Engalanament de Carrers” participan 4 fallas. Por cierto que este año hay un nuevo premio que es el que concede la Generalitat Valenciana con 1.000 euros a la mejor falla de cada municipio, que coincidirá con la mejor falla de la sección especial. Todo ello nos lo ha explicado Oscar Morant, secretario de la Federació de Falles de Gandia. Recordamos que pueden seguir en directo la entrega de premios en radio Gnadia 1.584 AM y en Telesafor. Y hemos hecho recorrido por algunos de los monumentos falleros de Gandia, hemos visitado la Falla de Corea, cuya falla mayor es obra del artista José Sanchis. Un monumento que gira en esta ocasión alrededor de la temática medieval, y que cuenta con un crítica local que toca varios asuntos polémicos: desde la disputa por la visita del arzobispo Cañizares a Gandia, a las imputaciones de políticos, pasando también por cuestiones como la ruina económica del Ayuntamiento de Gandia. El presidente de la falla de Corea, Rafael Gregori, se mostraba esperanzado de conseguir algún premio. También nos hemos detenido en la Falla del Mercat, plantada en plena plaça Major de la ciudad. La comisión del Mercat ha confiado en el artista Pere Baena para diseñar este monumento que lleva por lema “Perestroika”, y que recoge, en sus escenas, la difícil situación de las familias para recuperarse de la crisis, la gestión de la Federació de Falles o la política local, muy centrada en los partidos que gobiernan, PSOE y Més Gandia, además de Ciudadanos, formación clave en la gobernabilidad de la ciudad. Isidoro Muñoz, miembro de la junta directiva de la Falla del Mercat, nos detallaba una de estas escenas centradas en la crítica política. También hemos visitado la Falla Plaça Prado inspirada en el mundo futurista y que lleva por lema "Ingrávida". En la Falla Carrer Major i Passeig que se ha decantado por la temática de los mares y sus aventuras con "Pirateries".

Por su parte de la Falla Màrtirs evoca al mundo de los cuentos y sus grandes historia con el lema "Gandia, una ciutat de meravelles". Y completamos esta ruta por las fallas con el jurado de los monumentos que ha iniciado su labor a primera hora de la mañana. Uno de los jurados habituales es el técnicos de cultura del ayuntamientos de Gandia, Eudald González, que será uno de los jueces de la crítica del monumento. González ha destacado la gran cantidad de referencias a la actualidad local que presentan las fallas de este año y la gran variedad de los asuntos de la vida municipal que han sido tenidos en cuenta por las comisiones falleras. En cuanto a la calidad de los monumentos, González ha asegurado que muchos de ellos presentan una notable recuperación precisamente del aspecto monumental, respecto a otros años. No obstante, ha indicado que algunas fallas no debería de estar en la calle porque “como monumentos son discretísimos”.



[ Oscar Morant, secretari Federació de Falles Gandia ]



[ Eduald González, miembro del jurado ]

[ Visitamos la Falla Prado ]

[ Visitamos la Falla Corea ]

[ Visitamos la Falla Mercat ]

