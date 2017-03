La alcaldesa de Gandia y responsable del área de Turismo, Diana Morant, ha hecho balance de la ocupación registrada durante estos días de fallas. Según la primera edil, los establecimientos hoteleros han alcanzado el 100% de ocupación y también ha habido lleno prácticamente absoluto en los bares y restaurantes de la ciudad. El bueno tiempo, sumado al hecho de que el lunes, 20 de marzo, es festivo en Madrid, ha permitido contar con una mayor afluencia de visitantes, muchos de los cuales también han aprovechado para darse el primer baño o tomar el sol en la playa. Es por ello que, según la alcaldesa, la temporada turística se puede dar por inaugurada.

El balance de las falla de Gandia en cuestión de seguridad, es positivo en general. Según ha declarado Àngels Pérez, concejal de Seguridad, en la ciudad se han producido muy pocos incidentes a pesar de la gran afluencia de público. En cuanto a la Nit de la Cremà, Cruz Roja atendió a 10 personas por intoxicación etílica y una persona por lipotimia al acercarse demasiado a la falla mientras se quemaba. Por otra parte, en la Cremà de la falla Crist Rei, algunos cohetes en vez de desplazarse hacia arriba, se dirigieron hacia el público aistente al acto, con el resultado de algunas personas heridas leves. También han hecho balance de las fiestas el presidente de la Federació de Falles de Gandia y las Falleras Mayores de 2017. Al término de la retransmisión de la cremà de la Falla del Mercat que les ofreció TeleSafor, Telmo Gadea señalaba que el buen tiempo y el hecho de que las fallas hayan coincidido con fin de semana ha contribuido a que las fiestas de este año hayan sido multitudinarias, lo que sumado a la falta de incidentes graves, deja, a su entender, un balance muy positivo. Las Falleras Mayores de Gandia de 2017, quienes también participaron en la retransmisión de la Nit de la Cremà, no podían esconder su emoción y su agradecimiento por las vivencias que han acumulado, no sólo en estos cuatro días de fiesta sino desde que fueran nombradas para desempeñar sus cargos. Así describían su estado de ánimo Maragda Escrivá y Marta Ribera.