El Gobierno de Gandia ve más desventajas que ventajas en la implantación de la playa Can en la zona de l’Auir y esta temporada aún no ha decidido si permitirá o no la entrada de perros en esta playa virgen. Si finalmente permite la entrada de canes, se estudiará de nuevo cuál será el espacio reservado. Así lo ha señalado el concejal de Gestión Responsable del Territorio, Xavier Ródenas, a preguntas de Radio Gandia SER tras recibir una queja en el espacio A Quien Corresponda por la afluencia de numerosos perros sueltos en toda la playa de l’Auir durante el fin de semana. Ródenas ha explicado que actualmente está prohibido que ningún usuario lleve a su perro a la playa. Las mascotas que deberán ir atadas, solo podrán pisar la arena en la zona acotada, y este año, este espacio aún no está determinado. Las multas por incumplir la normativa pueden alcanzar entre los 750 y los 1.500 euros.