El grupo municipal del PP de Gandia ha denunciado la subida del recibo de tratamiento de la basura. Se trata de un asunto sobre el que no informaba, el lunes 20 de marzo, el Ejecutivo gandiense, tras hacer públicos los acuerdos de la Junta de Gobierno Local. Según los populares, el nuevo incremento del recibo será de 8 euros para este año, y de 12 euros para el próximo. Una subida, dicen los populares, a la que no se opuso Gandia en la Asamblea del Consorcio de Residuos. Y es que el actual Gobierno de Gandia ha dado luz verde al convenio que formaliza la explotación del Ecoparque Municipal por parte del COR, que afirman los populares que supondrá encarecer la prestación del servicio, sin que ello conlleve mejora alguna. En este sentido, los populares explican que el COR ha previsto la adquisición de hasta diez ecoparques móviles, que supondrá en el caso de Gandia disparar el gasto de los 140.000 euros anuales que cuesta el ecoparque fijo de Gandia, a unos 600.000 euros.

Ante esta situación, el portavoz del PP, Víctor Soler, demanda que, si es inevitable la firma de este convenio, que por lo menos se compense la subida que prevé el COR con una bajada en el correspondiente recibo municipal de la basura. La respuesta del gobierno La respuesta a Soler ha llegado por boca del representante del Gobierno de Gandia en el COR, el concejal Miguel Ángel Picornell. El socialista niega que la subida que denuncia el PP en el recibo sea tan abultada, sino de solo 5 euros, que afirma serán “reembolsables” para la gente que utilice el ecoparque.

Picornell culpa de todo este incremento de los recibos a la anterior política del PP, que asegura que no atendió a la construcción de los 57 ecoparques que estaban previstos. Justifica pues el responsable de Gandia en el COR que esta nueva inversión se tiene que pagar de algún modo, a pesar de que la ciudad ya dispone de esta infraestructura.