Después de que el gobierno de Gandia haya hecho público esta semana la renovación del convenio anual con Cruz Roja, valorado en 400.000 euros, para que esta entidad se haga cargo del servicio de salvamento y socorrismo en la playa, la Sociedad Protectora de Animales de la Safor, SPAMA, Safor ha mostrado su malestar.

SPAMA recuerda que el ejecutivo local no le permitió seguir trabajando en la recogida de animales a través de un convenio alegando que la ley no lo permitía y que era necesario que mediara un contrato. Es por ello que el consistorio gandiense convocó un concurso público para gestionar este servicio al que, como saben, finalmente SPAMA no se presentó por no cumplir con el pliego de condiciones.



Puestos en contacto con el concejal de Administración, José Manuel Prieto, éste ha explicado que el gobierno ha renovado el convenio con Cruz Roja porque el servicio de socorrismo debía prestarse de forma inmediata. Según Prieto, este convenio es legal en tanto en cuanto el ayuntamiento ha iniciado ya el proceso de licitación del servicio. Prieto asegura que ocurrió lo mismo con la recogida de animales, que prestó SPAMA durante todo el proceso de licitación y hasta la adjudicación definitiva.