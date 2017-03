El Partido Popular ha salido a escena para hacer un ofrecimiento al Gobierno de Gandia de cara a la aprobación del presupuesto de 2017. El edil popular, Guillermo Barber, ha manifestado que a pesar que aún no han recibido ninguna documentación sobre las cuentas municipales, el PP se pone a disposición del ejecutivo para aprobar el presupuesto “siempre que sea bueno para Gandia y sin pedir nada a cambio”. A renglón seguido la única petición que ha realizado Barber al ejecutivo es que “no accedan a los chantajes de los partidos minoritarios”, en relación a Ciudadanos Gandia.



El coordinador de Hacienda, Salvador Gregori, ha indicado que la tramitación del texto presupuestario sigue su proceso normal. Es decir, ha sido presentado al Consell de Participació Ciudadana, más tarde ha recibido el visto bueno de la Junta de Gobierno, para ser remitido al Ministerio. Ahora, ha asegurado Gregori, está siendo remitida la documentación a los grupos de la oposición que tiene un mes para estudiarla, antes de ser aprobados por pleno en el mes de abril. Gregori ha señalado que el Gobierno de Gandia atenderá las propuestas del PP siempre que no sean tan descabelladas como la de acabar con instituciones como el CEIC Alfons el Vell.



Por cierto que el coordinador de Hacienda, ya fuera de micro, ha manifestado que “el Gobierno nunca se ha sentido chantajeado por el grupo municipal de Ciudadanos”. El partido liderado por Ciro Palmer no ha querido pronunciarse hasta el jueves 23 de marzo sobre las acusaciones del PP.