El Ayuntamiento de Gandia comprará el aparcamiento del Serpis por más de 11 millones de euros El Ministerio de Hacienda ha concedido al ayuntamiento el dinero para hacer frente a la deuda de impagos que tiene con la empresa concesionaria

Foto: Redacción. El Ministerio de Hacienda ha concedido al Ayuntamiento de Gandia el Fondo de Ordenación que solicitó a finales del año pasado para hacer frente a la liquidación de varias sentencias. Una de las resoluciones judiciales pendientes de pago es la referente al parking del Riu Serpis, cuya empresa concesionaria, lo recordarán, denunció al Ayuntamiento de Gandia por el impago de los reequilibrios contractuales por parte del anterior gobierno del PP. Esta denuncia ha derivado en una sentencia judicial que obliga al consistorio a abonar casi 2 millones de euros a la concesionaria. Por otra parte, el ejecutivo de Arturo Torró inició una serie de conversaciones con esta empresa para rescatar el parking, un acuerdo que no fructificó y que el actual gobierno sí ha podido cerrar. A través del mismo, el Ayuntamiento de Gandia pagará cerca de 11’7 millones de euros, entre los reequilibrios y el rescate de la concesión. Ello le permitirá disponer de 600 plazas que, sumadas a otras tantas del parking del Prado, supondrá que el consistorio gandiense disponga de 1.200 plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad. La Junta de Gobierno Local de Gandia aprobaba el pasado miércoles esta operación, que ahora está pendiente de algunos flecos judiciales para su ejecución definitiva. El coordinador de Hacienda, Salvador Gregori, ha señalado que tras la negociación llevada a cabo con la empresa concesionaria, el ayuntamiento ha conseguido ahorrar 4’5 millones de euros que debería haber pagado a esta mercantil en concepto de reequilibrios económicos y costas judiciales. La concejal de Políticas Económicas, Alícia Izquierdo, ha anunciado que una vez el consistorio disponga del parquing del Serpis, aplicará la misma política de precios y abonos que lleva a cabo en el parquing del Prado y que ha demostrado funcionar muy bien. No obstante, la concejal de Més Gandia ha calificado de “soberana barbaridad” que el ayuntamiento haya tenido que pagar 21 millones de euros por ambos aparcamientos por la mala gestión del anterior gobierno del PP. El asesor del grupo municipal de Ciudadanos Gandia, Salvador Marí, opina que con la adquisición, por parte del consistorio, de 600 nuevas plazas, en el centro de la ciudad, se soluciona el problema de aparcamiento al que aluden constantemente los comerciantes. Ciudadanos también solicita al gobierno que aplique al parking del Serpis los mismos precios que existen actualmente en el Prado. Sobre este asunto de la recuperación de los aparcamientos también se ha manifestado el portavoz del grupo popular de Gandia. Víctor Soler plantea que esta cuestión deriva de la gestión que realizó en pasadas legislaturas el alcalde socialista José Manuel Orengo, y que obligó a los populares a pagar a las concesionarias de los parkings una deuda de 6 millones de euros, nada más entraron a gobernar. Soler apunta que era lógica la postura que adoptó posteriormente el PP de no pagar los reequilibrios a estas concesionarias, dado que estos pagos estaban fundamentados en una cláusula que tilda el popular de “errónea y negativa” para la ciudad.





[ Alicia Izquierdo, concejal Políticas Económicas ]



[ Salvador Gregori, coordinador Hacienda ]

[ Salvador Marí, asesor Ciudadanos ]

[ Víctor Soler, concejal PP ]



