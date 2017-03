Los líderes socialistas de Oliva y Tavernes se posicionan con la candidatura de Pedro Sánchez

Desde la Ejecutiva Comarcal del PSOE se mantienen en una posición de imparcialidad y se recuerda que es una decisión personal de cada militante

Reunión de militantes con Pedro Sánchez en Burjassot. Este fin de semana se ha confirmado la presentación de la candidatura de Susana Díaz a la secretaría general del Partido Socialista en un acto celebrado en Madrid. Casi de manera paralela Pedro Sánchez protagonizaba otro acto en Burjassot. Según ha sabido Radio Gandia SER, desde la Safor partía, el domingo 26 de marzo, un autobús hasta esta localidad valenciana con militantes socialistas de Gandia, Oliva, Tavernes y Miramar. La agrupación socialista de Oliva desde un inicio ya se posicionó al lado de Pedro Sánchez. Una postura que sigue firme en lo que el secretario general del PSOE de Oliva, Carlos Mengual, ha denominado como la “candidatura de la militancia” que supondrá “el motor del cambio del partido”. Mengual ha sido muy claro, considera que el domingo hubo dos actos bien diferenciados. En Madrid, Díaz recibió el apoyo de “la vieja guardia”, mientras que Sánchez, obtuvo en Burjassot el respaldo de los militantes de base. Carlos Mengual confía en la victoria de Pedro Sánchez, y que ésta suponga la regeneración total de un partido dirigido, dice Mengual, por un “aparato obsoleto”. En el caso de Tavernes, los militantes socialistas tienen completa libertad para decantarse por uno u otro candidato. Esta es la postura oficial que presenta el secretario general del PSOE de Tavernes, Víctor Borrás. Eso sí, a título personal, y como un militante más, Borrás afirma que su apoyo será para el candidato Pedro Sánchez, al que considera la mejor opción de las que se presentan. La postura de Borrás, como líder de los socialistas valleros, podría arrastrar votos a favor del que hace apenas unos meses era secretario general del PSOE. En Gandia la agrupación socialista no ha querido pronunciarse ni a favor ni en contra de ninguno de los candidatos que se han presentado.

Desde la ejecutiva comarcal del PSOE, el posicionamiento oficial es el de mantenerse “imparcial” frente a las primarias socialistas. La secretaria de Organización, Loles Cardona, ha señalado a Radio Gandia SER que la ejecutiva comarcal, al igual que el resto de estructuras, no puede posicionarse y que es cada militante, a título particular, el que debe decidir con su voto quién quiere que sea su candidato a la secretaría general del partido.



[ Carlos Mengual, Psoe Oliva ]

[ Víctor Borrás, Psoe Tavernes ]



