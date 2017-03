Comienza la regeneración de arena en la playa de Piles tras los temporales del invierno

El Ministerio de Medio Ambiente se encarga de la regeneración de la playa con la aportación de 5.000 toneladas de arena procedente de Oliva

Playa de Piles sin arena a causa de los temporales de diciembre y enero. El Ministerio de Medio Ambiente ha comenzado, el lunes 27 de marzo, la regeneración de la playa de Piles con la aportación de 5.000 toneladas de arena. El alcalde de esta población, David Morant, ha señalado a Radio Gandia que los trabajos se llevarán a cabo hasta el próximo 4 de abril. A partir de esta fecha comienza a anidar el chorlitejo, por lo que la actuación tiene que estar entonces finalizada. Por otra parte, desde hace un tiempo, la aportación de arena se hace por la misma playa y no desde el fondo del mar, tras demostrarse que afectaba al fondo marino. Morant ha explicado que la arena se traerá desde una cantera y con camión se irá regenerando desde la zona norte de la playa. El hecho de que las actuaciones finalicen a principios del próximo mes les permite tener a punto la playa para la Semana Santa. En otras playas como Daimús, aunque no ha sido necesaria la aportación de arena, el Ministerio sí regeneró el mes pasado el cordón dunar. La zona más perjudicada del litoral de la Safor tras los temporales de hace unos meses fue la playa de la Goleta, en Tavernes, donde el temporal marítimo se llevó por delante el cordón dunar. La administración central anunció un importe de 300.000 euros para la aportación de un gran volumen de arena procedente de cantera y de la playa de Marenys, también en Tavernes, para detener el retroceso de esta playa vallera. Las obras se iniciaron antes de fallas pero un nuevo temporal suspendió las actuaciones que aún no se han retomado, tal y como ha explicado la concejal de Servicios Públicos en el consistorio vallero, Llum Sansaloni.

Los temporales de mar afectaron también al sector 5 de la playa de Oliva, donde se produjo una gran pérdida de arena. Precisamente, según ha indicado a Radio Gandia SER la concejal responsable de Playas, Mireia Morera, el martes 28 de marzo, está prevista la visita de técnicos de Costas para saber si es necesaria la regeneración.





[ David Morant, alcalde de Piles ]



[ Llum Sansaloni, concejal Tavernes ]



