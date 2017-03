El grupo municipal del PP de Gandia estudia llevar a los tribunales el servicio público de bicicletas que ha venido prestando el ayuntamiento de la ciudad, a través de una empresa privada, desde junio del pasado año.

Los populares aseveran que el servicio se ha prestado de forma ilegal durante casi 9 meses porque, tal como han denunciado de forma reiterada, no existía un contrato de por medio, un dato que han podido verificar ahora, tras tener acceso al expediente de este servicio. El coportavoz popular, Vicent Gregori, ha señalado que, según consta en este documento, la empresa en cuestión, que ahora ha resultado ser la adjudicataria del servicio, ha facturado 7.200 euros mensuales desde el mes de junio hasta la actualidad, lo que suma más de 72.000 euros, como decimos, sin contrato. Además, según Gregori, existían diversos reparos de legalidad por parte del interventor y el secretario municipal. Lo que el PP no ha podido averiguar, porque según Gregori, el gobierno no se lo ha permitido, es quién ha cobrado durante todo este tiempo el dinero derivado de la publicidad insertada en las bicicletas. El concejal de Gestión Responsable del Territorio, Xavier Ródenas, ha criticado la actitud del PP porque, según dice, no tolera que el actual gobierno haya puesto solución a un servicio que no supo gestionar el anterior ejecutivo popular. Ródenas ha añadido que el gobierno ha conseguido sacar a flote este servicio sin contar con los resortes administrativos que concede una empresa pública como era IPG y con un severo Plan de Ajuste que ha dificultado mucho sacar adelante Saforbici.