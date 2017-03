El gobierno de Daimús ha decidido iniciar una auditoría interna después de que el propio alcalde de Daimús, Javier Planes, detectara hace unos meses irregularidades en las cuentas municipales.

El edil popular ha explicado, en declaraciones a Radio Gandia SER, que hace 8 meses pudo comprobar que algunos pagos no se estaban ingresando a la cuenta del consistorio, por lo que él mismo inició una investigación, que hace poco puso también en conocimiento de la secretaria municipal. Ahora van a realizar una auditoría para presentar la denuncia correspondiente.

Javier Planes no ha querido señalar a ningún funcionario ni trabajador del ayuntamiento hasta que no se esclarezcan los hechos y ha pedido prudencia a la hora de tratar este hecho. Lo que único que sí que ha señalado es que en ningún caso afecta a cargos políticos. A través de las redes sociales se ha lanzado un comunicado oficial para que los vecinos no especulen hasta que esta situación esté resuelta.