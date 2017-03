La Patronal de la Safor defiende los contratos por horas, más productividad y mejorar la profesionalidad

Contestan a los sindicatos que aseguraban que la comarca "está condenada a ser pobre" por los salarios bajos en el sector servicios

Un momento de la grabación de El Abierto en Telesafor. Representantes del sector de la patronal han contestado, en el programa El Abierto, al titular que los sindicatos, nos dejaban en un programa anterior, sobre que “la Safor está condenada a ser pobre a no ser que el sector Servicios incremente sus salarios”. Pues bien esta declaración ha provocado la reacción de los empresarios porque, según ha indicado Enrique Orihuel, doctor en ciencias químicas y empresario, la Safor no está condenada a ser pobre únicamente por un sector.

Explica Orihuel que hay muchos más factores que pueden influir en la riqueza y asegura que la comarca progresará si su tejido empresarial avanza. Además, afirma que la flexibilidad en la contratación por horas, no es malo.

Ramón Soler, presidente del CES, ha destacado que los sueldos vienen marcados por los convenios y el problema de salarios bajos se produce cuando alguna empresa no cumple con la legalidad. Otra cosa es hablar de “salario justo” que asegura está ligado a la productividad.

También estaba presente en el programa el nuevo presidente de la Cooperativa Comercial del Centre Històric, Pedro Izquierdo, y el presidente de la Asociación Hotelera de Gandia, Vicente Frasquet, quien asegura que los hoteles se mueven dentro del marco legal. Niega que haya economía sumergida y afirma que la clave está en ofrecer un producto de calidad y mejores profesionales.

JavaScript no está habilitado!

To display this content, you need a JavaScript capable browser.





Otras noticias de SER ]