La Guardia Civil ya ha localizado a varias personas implicadas en la pelea de Xaló. Fuentes de Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana han confirmado, a Radio Gandia SER, que el equipo que investiga esta pelea, en la que falleció un joven de 24 años vecino de Villalonga, ha localizado a un grupo de personas implicadas en la pelea. Estas personas, aunque están localizadas, aún no han sido detenidas.

Recordamos que el sepelio del joven tenía lugar el martes, 28 de marzo, por la tarde. Por otra parte, el Ayuntamiento de Villalonga suspendió el pleno que tenía previsto celebrar el martes y además ha decretado dos días de luto.

Toda la información referente a este caso sigue en secreto de sumario, decretado por el juzgado de Dénia, por lo que no ha trascendido más información. No obstante, según algunas informaciones, los resultados de la autopsia apuntan a que el joven falleció desnucado a causa de uno de los golpes recibidos.