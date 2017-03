Oliva pone en marcha una APP para pagar la zona azul

Desde el lunes 3 de abril estará en funcionamiento la nueva APP que permitirá recuperar el importe no gastado si se retira el vehículo antes del fin del tiempo abonado

Usuario de la zona azul de Oliva. Foto: Redacción. Es un hecho que el teléfono móvil se ha convertido ya en una parte inseparable de nosotros, y que la ciudadanía cada vez está más habituada al uso de aplicaciones y servicios de este tipo de tecnología. Con esta premisa, y con el objetivo de incrementar el uso del aparcamiento regulado en superficie en la ciudad de Oliva, la conocida como O.R.A., la empresa responsable y el Ayuntamiento de Oliva pondrán en marcha, desde el lunes 3 de abril, una nueva APP que permitirá recuperar el importe no gastado si se retira el vehículo antes del fin del tiempo abonado.

La nueva aplicación será de uso voluntario y no reemplazará el sistema habitual de pago, que continuará funcionando. De este modo, la APP El Parking hará posible el pago por móvil después de aparcar en algunas zonas reguladas de la ciudad, además de recuperar parte del importe gastado si se abandona el lugar de estacionamiento antes de que acabe el periodo abonado. La APP ofrece también avisos y notificaciones, e incluso permite pagar las anulaciones de las denuncias desde el teléfono, sin tener que desplazarse hasta el parquímetro. Más seguridad en Ronda Sur de Oliva Punto de la carretera con una curva de 90º y un desnivel de 3 metros Por otra parte, con el objetivo de incrementar la seguridad en la denominada Ronda Sur, que deriva el tráfico rodado de la N-332 por el extrarradio de Oliva, la concejalía de Obras y Servicios de Oliva está instalando una valla de protección y modificará la acera que circunda la zona, de modo que los conductores puedan circular con mayores garantías de que no van a sufrir un accidente. En concreto, se intervendrá en la curva existente de 90 grados, con un ángulo recto, que pone fin a una larga recta procedente de la carretera Nacional, y que tiene un desnivel de 3 metros de altura. De igual modo, se reducirán las dimensiones de la acera, ampliando de este modo el ancho de la calzada. Con esta intervención se espera reducir la peligrosidad de una vía que lleva ya unos 15 años abierta al tráfico, y que es muy concurrida.



