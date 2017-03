Las redes sociales y el WhatsApp se han convertido en una gran plataforma para una campaña espontánea que anima a todos los ciudadanos a hacerse donantes de médula ósea. La campaña la han iniciado un grupo de amigos de Tonet Benavent, un joven de 27 años, de Palma de Gandia, al que los médicos le han diagnosticado leucemia. Tonet lucha sin desanimarse para superar esta enfermedad y ahora está sometido a un tratamiento de quimioterapia antes de someterse a un trasplante de médula ósea. En La Fe de Valencia continúa su batalla sin perder su sonrisa. La madre de Tonet ha escrito el siguiente mensaje en las redes sociles para ayudar a su hijo y otros jóvenes en la misma situación: “A mi hijo le van ha hacer el trasplante de médula y el médico me ha dicho que hace falta una compatibilidad y que cuantas más personas donen más posibilidades hay. Si no fueran compatibles con mi hijo podrían ser compatibles con otra persona ya que entraríais en un banco de donantes y podríais salvar una o más vidas sin que al donante le suponga mucho sacrificio. Hay muchos sitios para donar y uno de ellos es el hospital La Fe, 9:00h a 20:00h, y solo hay que llevar DNI y SIP. Yo ya me he hecho donante pues hay muchísima más gente de la que os podéis imaginar esperando una vida”. La campaña se ha hecho viral e incluso el Ayuntamiento de Palma se ha sumado a esta iniciativa, con el fin de animar a los ciudadanos a hacerse una extracción de sangre para comprobar si alguno de ellos es compatible con Tonet, como ha explicado a Radio Gandia Trini Miñana, alcaldesa de Palma. Así en el facebook del Ayuntamiento de Palma se ha lanzado el siguente mensaje "Amb el teu gest voluntari i senzill pots salvar una vida, però en aquest cas, per desgràcia, ens toca de molt aprop, ja que es tracta d'un veí de la nostra localitat. Li diuen Tonet i pateix un tipus de leucemia on moltes de les probabilitats de curar-se passen per un transplant de medul·la. Vos animem a salvar vides". Para ser donante de médula ósea hay que registrarse en cualquier punto de donación de sangre y someterse a unas pruebas. Al donante se le remite diferente información y firma de documentos de consentimiento. El donante entra en un banco mundial de donaciones al que ya pertenecen 20 millones de personas. Si alguien necesita una donación se busca el perfil del donante ideal y sólo en ese momento se pide al donante que se someta a la donación. Esta puede consistir en una punción en el hueso de la cadera, una intervención que requiere anestesia general o epidural y un ingreso hospitalario de 24 a 36 horas. También se puede hacer mediante donación de sangre, un proceso que se lleva a cabo entre 4 y 5 días. El Centro de Transfusiones de Valencia tiene previsto el siguiente calendario para donar sangre en la comarca de la Safor este mes de abril. Viernes 7 abril

La Font d’En Carrós, Centro Polivalente, 17.00h-20.30h

Oliva, Centro Salud Sant Vicent, 17.00h-20.30h

Miércoles 12 abril

Villalonga, Centre Salut, 17.00h-20.30h

Martes 18 abril

Daimús, ayuntamiento, 17.00h-20.30h

Miércoles 26 abril

Grau de Gandia, Campus de Gandia UPV, 9.00h-13.00h // 16.30h-20.00h

Jueves 27 abril

Gandia, Mancomunitat de Municipis, 9.00h-13.00h // 16.30h-20.00h

Gandia, Centre de Salut de Corea, 16.30h-20.00h

Viernes 28 abril

Simat de la Valldigna, Centre de Salut, 17.00h-20.30h.

Tavernes de la Valldigna, Llar Jubilats, 17.00h-20.30h.