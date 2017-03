A los Ayuntamientos de Bellreguard y Guardamar no les queda otro remedio que solicitar, cuantas veces haga falta, al Ministerio de Medio Ambiente, que atienda sus peticiones y haga la aportación económica necesaria para regenerar ambas playas tras los últimos temporales. Costas ha denegado esta ayuda a ambas localidades y según ha señalado a Radio Gandia SER la concejal de Medio Ambiente de Bellreguard, Alícia Bohigues, el consistorio no tiene ni la competencia ni el dinero para abordar por sí sólo este cometido. La única solución que le aporta Medio Ambiente es distribuir por toda la playa la arena que ha quedado, una acción que exige premura, dado que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y se espera a muchos visitantes. La concejal de Medio Ambiente reconocía que ni siquiera para entonces el ayuntamiento prevé poder tener a punto los lavapiés, destrozados por los temporales. A lo único a lo que se ha comprometido el Ministerio de Medio Ambiente es a aportar arena a la zona de entrada a la playa de personas con movilidad reducida, debido al gran desnivel existente. Precisamente esta misma semana, la coalición Compromís presentaba una propuesta para que los Presupuestos Generales del Estado incluyan una partida para acometer actuaciones que frenen la regresión de muchas playas, entre ellas las de la Safor.