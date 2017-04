Gran éxito de la X Cursa de la Dona de Gandia con 8.100 participantes y un ambiente festivo y reivindicativo

Jesyca Mas ha ganado esta carrera multitudinaria en la que se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia machista

Jesyca mas gana la X Cursa de la Dona de Gandia. Foto: Redacción. Una gran marea rosa ha inundado las calles de Gandia, eran las corredoras de la Cursa de la Dona. 8.100 mujeres de todas las edades, 95 años la más mayor y una bebe de poco más de un mes la más joven, han participado de la carrera más multitudinaria de la ciudad, que cumple 10 años, totalmente consolidada en la comarca de la Safor. La carrera ha transcurrido en un cálido y soleado domingo en el que los termómetros han alcanzado los 22º. Organizada por el Club Atletisme Safor, tiene por objetivo fomentar el deporte entre las mujeres y llevar a cabo un proyecto solidario con las mujeres. En este sentido antes de empezar la carrera se ha guardado un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de la violencia machista. Aunque gran parte de las participantes hacen el recorrido caminando, y con la motivación del ambiente festivo y la causa solidaria, cada vez son más las que acuden a esta cita a correr y mejorar sus tiempos. En este sentido la ganadora de este año ha sido Jesyca Mas del Club Atletisme Safor Delikia que ha completado el recorrido en 21 minutos y 48 segundos. Desde las 10.30h de la mañana la Avinguda de Les Esclaves ya era un hervidero de corredoras que esperaban el pistoletazo de salida que se ha producido a las 11.00h en punto. La periodista del Grupo Radio Gandia, Puri Naya, ha sido la encargada de animar y de dar paso a una emocionante cuenta atrás, para iniciar la carrera, con 10 latidos de corazón haciendo un guiño al lema de la carrera de este año que ha sido “Cursa de la dona. 10 anys al teu cor”. Esta emblemática carrera ha conseguido reunir a mujeres procedentes de toda la comarca de la Safor. La mayor parte de las participantes han sido de Gandia, seguidas de Oliva, Bellreguard, Tavernes, Villalonga y Benirredrà. Para 18 de las participantes ésta ha sido una carrera muy especial ya que ha coincidido que cumplían años, en este 2 de abril, y la organización se ha encargado de sorprenderlas con una gran felicitación. La carrera ha paralizado la ciudad durante gran parte de la mañana y ha llenado las calles no solo de corredoras sino también de un numeroso público que ha disfrutado del ambiente festivo. Muchos eran hijos, maridos o padres de las participantes que no salido a animar y a vivir esta gran cita con el deporte en femenino. El recorrido ha sido de 5,9 km por las calles de Gandia y Benirredrà en las que habían diferentes puntos de avituallamiento y animación gracias al trabajo de cerca de 400 voluntarios. Entre los 15 puntos de animación, que se han instalado, hay que destacar la participación de 7 centros escolares de Gandia y Daimús que han sorprendido a las corredoras con diferentes actuaciones. Los colegios que se han sumado a este gran evento han sido María de los Ángeles Suárez de Calderón, CEIP Roís de Corella, Colegio Los Naranjos, Escolapias, Escola Pia, CEIP Mestre Rafael Noguera de Daimús y el Centre Escolar Gregori Mayans. Un grupo de sanitarios, Cruz Roja, Policía Local y Protección Civil se han encargado de velar por la seguridad de la multitudinaria prueba en la que no se ha producido ningún incidente grave a destacar. La X Cursa de la Dona, que ha sido capaz de movilizar a 8.100 mujeres de la comarca de la Safor, va a dedicar un euro de cada inscripción a financiar la creación de un piso tutelado para mujeres víctimas de la violencia machista en Gandia, un proyecto de la Generalitat y el Ayuntamiento de Gandia. Una vez que ha cruzado la meta la última de las participantes la organización ya está pensando en la XI Cursa de la Dona y qué proyecto solidario poner en marcha en beneficio de las mujeres.



Otras noticias de SER ]