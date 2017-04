La familia del joven de Villalonga, que falleció durante una pelea a la salida de una discoteca de Xaló, ha convocado para este miércoles, 5 de abril, un homenaje que se celebrará en el cementerio de la población, a las 19.00 horas. Precisamente ese día, Alejandro Pavía habría cumplido los 25 años. La familia no quiere que su caso caiga en el olvido y reclaman justicia para Alejandro. El pasado viernes 31 de marzo declararon ante el Juzgado de Denia los tres detenidos en relación a la muerte de Alejandro. Después de todo el día de declaración se decretó, a última hora de la tarde, prisión provisional comunicada y sin fianza para dos de los 3 detenidos.



Dos de los detenidos fueron trasladados a la prisión de Fontcalent, se trata de un joven rumano de 24 años y un español de 19. El tercer detenido, que es menor de edad y de origen marroquí, fue enviado a un centro de menores para su internamiento. Todos estan acusados de un presunto delito de homicidio.



La Policía Judical de la Guardia Civil ha llevado a cabo la investigación que continúa abierta ya que al parecer la autopsia no concreta que la causa de la muerte fuera un golpe recibido en la cabeza, tal y como apuntaban las primeras hipótesis y no descarta que pudiera deberse a una muerte súbita. El joven fallecía, el domingo 26 de marzo, de madrugada tras ser derribado por los puñetazos que le propinaron tres jóvenes residentes en Benissa, que se enzarzaron con este joven y dos amigos suyos, a la salida de un conocido pub de Xaló. La muerte de este joven ha causado una gran conmoción en la población de Villalonga donde se decretaron dos días de duelo oficial en solidaridad con el joven y su familia.