El proceso de liquidación de IPG retrasa la entrega de viviendas de Simancas

7 años después las viviendas están listas pero no pueden ser entregadas hasta solucionar los problemas legales de IPG que el ayuntamiento espera liquidar este mismo mes de abril

Viviendas del complejo de Simancas. Foto: Àlex Oltra. El gobierno municipal de Gandia afronta este mes de abril con varios retos en el plano económico, por un lado la aprobación de los presupuestos y por otro, la consecución del proyecto de cesión global de activos y pasivos de la empresa Iniciatives Públiques de Gandia. Esto último, en la práctica, significa que el Ayuntamiento de Gandia liquidará la empresa pública y pasará a asumir sus deudas y a adquirir también su patrimonio.

El coordinador de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, ha avanzado a Radio Gandia SER que, dado que el presupuesto de 2017 contempla una partida de 4’4 millones de euros para abonar facturas pendientes, el ejecutivo local pretende, con este dinero, pagar al menos al 95% de los pequeños proveedores de la empresa pública. Y precisamente la burocracia y el proceso de liquidación de la empresa pública IPG se han aliado para demorar aún más la entrega de los pisos de Simancas. Los propietarios de este inmueble de Gandia siguen a la espera de poder entrar en sus casas, unos 7 años después de que todo el proceso de reurbanización se pusiera en marcha y se derruyeran los antiguos bloques de viviendas, que eran del año 1953 y estaban en mal estado. Así pues, hasta que no se aclaren los problemas que genera la liquidación de IPG, no se podrán entregar los pisos. El coordinador de Urbanismo de Gandia, Vicent Mascarell, así lo ha explicado a Radio Gandia SER, al tiempo que recuerda que las obras ya han sido “recepcionadas” por parte de la empresa pública. No obstante, afirma que existen problemas legales sobre el ente que puede girar las cuotas de urbanización pendientes, lo que está dilatando la entrada a los pisos por parte de sus legítimos propietarios. Y la pregunta clave es ¿cuándo podrán volver los propietarios a sus pisos? Sin poder ser más preciso, Mascarell estima que en unas semanas se habrán superado todas las trabas que impiden que esta cuestión no se haya cerrado definitivamente a día de hoy.



