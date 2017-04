La Asociación de empresarios de Hostelería y Turismo de la Safor, ASEMHTSA, ha remitido por registro de entrada del ayuntamiento de Gandia, una carta a la alcaldesa, Diana Morant, en la que muestra su malestar por su nula participación en la primera Gala del Turismo de Gandia. Lo primero que el presidente de ASEMHTSA, José Manuel Navarro, comunica a la alcaldesa es su felicitación por la celebración de la Gala y añade que este tipo de eventos “son necesarios para la revitalización del sector”. También aplauden la idea de acompañar la concesión de los certificados SICTED con la entrega de los premios a los diferentes establecimientos y asegura que el galardón es “plenamente merecido y obedece a sus numerosos méritos” aunque, a renglón seguido, critican que todos los establecimientos premiados no sean de Gandia. Finalmente, en la carta el presidente de ASEMHSA traslada el malestar de la entidad por no haber sido partícipe de la Gala ni de la concesión de los galardones. Navarro, no ha querido hacer más declaraciones sobre el contenido de esta misiva. Pues tras varios días de rumores, hemos conocido la posición oficial de ASEMHTSA en toda esta cuestión, así como también la respuesta del gobierno de la ciudad que desde el departamento de Turismo que, como saben, dirige la propia alcaldesa Diana Morant aseguran que ha causado sorpresa y estupor. Primero porque los premiados son socios de ASEMTHSA, una entidad de ámbito comarcal y no solo de Gandia, por lo que no entienden que critiquen el hecho de se le dé un premio a alguien que no es de Gandia. Además, en la respuesta del gobierno, el ejecutivo reconoce que no sabe cuál es el modelo de turismo por el que trabaja ASETMHTSA porque "mientras otros sectores se han volcado con el proyecto del SICTED”, solo dos restaurantes se han acreditado con este sello de calidad. El gobierno reprocha además que nadie de ASEMHTSA acudiese al acto en el que el Ministerio reconocía a Gandia como destino turístico de calidad. Finaliza el comunicado del gobierno, preguntando si la crítica de la entidad hostelera responde al pensamiento de todos los asociados o “más bien a un grupo de miembros más preocupados en hacer política que en trabajar por un modelo turístico basado en la calidad”.