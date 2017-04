Veinte colegios de la Safor se acogen a la jornada continua a partir del próximo curso

7 colegios de Gandia y otros 13 de la Safor se han sumado la iniciativa y el único centro que no ha conseguido el apoyo de los padres es el Joan Martorell de Xeraco

Mesa de votación en Gandia. Foto: Redacción. Los siete colegios públicos de Gandia que solicitaron la jornada continua para el próximo curso escolar han recibido el apoyo de más del 55% del censo de cada uno de los centros. Como ya les contamos, este era un requisito indispensable para que la propuesta saliera adelante y la mayoría de padres de alumnos dieron el visto bueno con su voto.

Se trata de los colegios Cervantes, Montdúver, Joan Martorell, Botànic Cabanilles, Joan XXIII, Roís de Corella y Sant Francesc de Borja, es decir, todos los centros públicos de la ciudad a excepción del Benipeixcar y Les Foies, que no han solicitado el cambio de jornada partida a continua.

Según ha confirmado a Radio Gandia SER el representante de los directores de los colegios públicos de Gandia en el Consell Escolar, Paco Sansaloni, la participación ha sido masiva, superando en la mayoría de ocasiones el 65% del censo de cada centro e incluso alcanzando el 90% de participación en el colegio Cervantes. Para Sansaloni, el resultado del martes 4 de abril es un éxito de todas las familias, que según decía, han apostado por el cambio y la conciliación familiar.

En Oliva, el colegio concertado Verge del Rebollet, el único que no había solicitado la jornada continua el curso pasado, también recibía el voto afirmativo de los padres, por lo que a partir del próximo curso se suma al resto de centros educativos de Oliva donde este año ya se aplica la jornada continua.

En Tavernes, los cuatro centros públicos también se acogerán a partir de septiembre a esta medida impulsada por la Conselleria de Educación. Se trata de los colegios Alfàndech, Magraner, Divina Aurora y Sant Miquel.

También daban el visto bueno a la jornada continua los padres de alumnos del colegio Valldigna de Simat, el Verge de la Font de Villalonga, el Jaume II El Just de Benifairó, el Sant Antoni de Pàdua de Xeresa, el Ausiàs March de Rafelcofer, el Oliveretes de Miramar y el Gregori Maians de Bellreguard, todos ellos colegios públicos.

El único que no recibió el voto afirmativo de los padres fue el centro Joan Martorell de Xeraco, que continuará con la jornada partida.







