Aunque sin concretar qué impuestos ni en qué porcentaje, el Ayuntamiento de Gandia aplicará una rebaja de la presión fiscal a partir del próximo año. Esto será posible gracias a acogerse a una medida que ha hecho pública el Ministerio de Economía y Hacienda, que permite que un listado exclusivo de Administraciones locales, entre las que se encuentra Gandia, puedan aplicar una carencia en el pago de la deuda que tienen con el Estado. La idea, según la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, es que los cerca de 31 millones de euros que dejará de pagar el Consistorio al Estado, durante 3 años, pueda una parte destinarse a pagar deuda que tiene la Administración local con los bancos, y otro montante a rebajar impuestos. No obstante, se trata de voluntad política, ya que los números aún no están definidos. La vicealcaldesa de Gandia, Lorena Milvaques, ha reconocido que dentro de 3 años el Ayuntamiento va a tener que hacer frente al pago de este dinero, pero confía en que las condiciones en las que se encuentre el Consistorio ya serán mejores, puesto que se habrá reducido parte de la deuda que tiene con entidades bancarias. La presentación de esta media de rebaja de impuestos se ha escenificado con la presencia del concejal de C´s, Ciro Palmer, que ha recordado que en su día aprobaron una subida de impuestos “por responsabilidad”, con el compromiso de que se bajaran nada más estuviera el Consistorio en disposición para ello. Por su parte, el concejal popular, Guillermo Barber, se ha felicitado por esta rebaja fiscal, pero a renglón seguido la ha tildado de “electoralista”. Argumenta Barber que no se mejora nada la deuda que tienen con el Estado, y que los préstamos se van a tener que afrontar la próxima legislatura, pues solo es una carencia de 3 años. El popular se pregunta además si, pasado ese plazo de 3 años, se van a tener que volver a subir impuestos. De igual modo, Barber echa de menos que no se concrete qué gravámenes municipales se van a reducir, y que la comparecencia del Gobierno local haya quedado en “simple anuncio de propaganda”.